Filip iz Braka na prvu priznao: ‘U glavi imam taj nemir, osjećam da ću umrijeti’

Autor: T.Š.

Sudionik sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’ u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju zbog javnog prepucavanja sa svojom mladenkom iz showa Tamarom Razum, koja je nedavno otkrila kako ima novi osmijeh, što je Filip Belić još na vjenčanju istaknuo kao nešto što smatra velikim minusom.

Ipak, s jednom osobom iz eksperimenta Filip je kliknuo bolje nego sa Tamarom, a to je fitnes trenerica Danijela, koja je u sociološkom eksperimentu spojena sa Zagrepčaninom Alanom, s kojim je imala vrlo neugodan odnos, kojega je zaključila podužim pismom kojeg je pročitala Alanu na kraju showa.

Na jednoj od zajedničkih večera u sociološkom eksperimentu Filip je bacio oko na nju, no za RTL.hr je demantirao bilo kakvu romantičnu povezanost, iako je Alan zaključio kako se Filipu sviđa njegova supruga. “Mislim da je Filip zgodan muškarac, ali nikada nisam imala plavog dečka”, rekla je Danijela u izjavama.

“Mislim da je Filip bacio oko na nju”

Naime, u trenutku kada je Danijela sjela za stol, Filip je potom uzdahnuo, što je ona primijetila. “Što gledaš? Što si mislio? Reci mi”, upitala ga je. “Gledao sam tamo iza u palmu”, rekao je kroz smijeh. Alan je rekao kako smatra da je Filip u tom trenutku Danijeli gledao u dekolte. “Mislim da je Filip definitivno bacio oko na nju”, naglasio je, no Danijela u tome nije vidjela ništa sporno. “Nije mi uopće palo na pamet da me Filip gleda na taj način”, rekla je, no Alana je cijela situacija povrijedila. “Neka cijeni ono što ima, a ako ne želi cijeniti – ima Filipa, ima cijeli svijet”, zaključio je.

U međuvremenu, Danijela i Filip su se poprilično sprijateljili, a poznato je i da dijele zajedničke interese, posebno kada je u pitanju fitness. Oboje su fitness treneri te vole zdrav i aktivan način života. Danijela je prije nekoliko mjeseci bila kod Filipa na rođendanu, o čemu su nedavno javno raspravljali Tamara i Filip. Tada je Filip rekao kako je Tamaru pozvao iz pristojnosti, jer je pozvao druge sudionice showa, a sada se doznalo kako je pozvao i Danijelu, ali ne iz sažaljenja, kako je to tvrdio za Tamaru.

Njihov dvoje često si komentiraju objave na društvenim mrežama, a Filip je nedavno gostovao kod Danijele u podcastu gdje je govorio o svom načinu života. Otkrio je kako se budi u četiri ujutro, trenira minimalno šest puta dnevno, a još je jednom istaknuo kako mu djevojka ne treba da bi čistila za njim, već samo želi da osoba s kojom bi dijelio životni prostor zna počistiti za sobom.









Filip je otkrio kako voli imati posložen dan u potpunosti od jutra do večeri, a kad ga je Danijela tražila pojašnjenje zašto mu mora sve biti tako posloženo kroz dan i zašto mora odraditi sve što je isplanirao, progovorio je o opsesivno-kompulzivnom poremećaju i otkrio što sve mora učiniti kako bi bio miran.









“U glavi imam taj nemir ako to ne napravim, osjećam se kao da sam sam sebe izdao ako to ne napravim, kao da ću umrijet ako to ne napravim. Imam feeling da sutra ne postoji. To je nešto što moram napravit, ko kak’ netko mora disat, jest, oprat zube, tako ja to moram sve odraditi u danu”, pojasnio je Filip Belić.