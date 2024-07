Favorit Voicea i Vanna u duetu: ‘Iznenadilo me da si je to dozvolila’

Autor: T.Š.

Nakon što je kao polufinalist i jedan od favorita oduševio svojim izvedbama na The Voice Hrvatska, Sergej Božić postao je dio obitelji Universal Music Hrvatska, a ususret svom prvom singlu najavljenom za jesen, mladi je glazbenik zasjao u pjesmi “Dan po dan“, hvaljenom duetu s Vannom koja mu je bila mentorica u showu.

“Suradnja s Vannom je stvarno ispunjenje snova. Drago mi je i velika je čast biti dio tako moćnog dueta”, izjavio je Sergej opisavši kako je došlo do suradnje: “Proces nastanka je zanimljiv, čak i smiješan – naime, Vanna me dovela u studio rekavši mi da ima pjesmu koju u tom trenutku snima i ako bih došao vidjeti kako se snimaju vokali, backovi i kako se općenito kvalitetno provodi vrijeme u studiju. Nakon nekih sat vremena došla je do mene i pitala “znaš li tekst i melodiju” te nakon mog odgovara koji je bio “ne”, samo je rekla “ma to ti je lagano, upadaj”, i tako je nastao ovaj duet. Pjesma govori o kompleksnosti veza i naravno rastanka. Vrlo je životna i mislim da se svatko može pronaći u njoj.”

Pjesma nosi Vannin autorski pečat, a uz nju glazbu potpisuje Željko Houdek, dok je sve aranžmanski oblikovao Vannin dugogodišnji suradnik Goran Kovačić. Vanna i Sergej prvi put su je uživo izveli na nedavno održanim Melodijama Jadrana te izazvali ovacije publike, naći će se na Vanninom novom studijskom albumu, a sada je plasiran i i službeni videospot redatelja Daria Lepoglavca.

Početak solo karijere

“Sergej je mladić izuzetnog talenta i divna je osoba. Sretna sam što me odabrao za mentoricu u TV showu ‘The Voice’ i nisam htjela da se na njega zaboravi kad show završi. Ideja za duet mi je došla još dok sam ga slušala na audicijama”, objasnila je Vanna. No, nije samo Vanna bila oduševljena Sergejevim talentom. Publika ga je dugo smatrala favoritom za pobjedu u “The Voiceu”, a u nekoliko navrata Sergej je svojim izvedbama rasplakao i mentore i publiku.

Uz brojne pohvale na račun Vanninog i Sergejevog vokala, neki su primijetili detalj koji im se nije svidio. “Mene jako podsjeća na pjesmu koju je Roko pjevao na Euroviziji”, glasio je jedan komentar, na što se nadovezao još jedan slušatelj: “Ne da podsjeća nego je melodija identična, zato je Jacques i potpisan kao autor (poklonio kolegici već iskorištenu melodiju, svoju, pisanu za Roka za ESC. U svemu me jako iznenadila Vanna koja si je dozvolila tako nešto!”, “I mene, odmah…baš sam htjela to napisati…Nije loše, kako god…Riječi pjesme su mi top”, “I ja sam odmah primijetila. Melodija ista. Ali bolja mi je ova pjesma nego od Roka”, “Zašto, isto si je dozvolila s Martinom gdje su uzeli Nininu “Neka te voli””, nadovezali su se drugi.

Svoju prvu samostalnu pjesmu Sergej planira predstaviti već ove jeseni, a uz Universal Music tim, nastala je u suradnji s poznatim glazbenim producentom koji je prepoznao njegov talent i poseban sentiment.









“Imao sam čast odmah na početku karijere raditi s Branimirom Mihaljevićem koji mi je stvarno išao “na ruku” s obzirom na to da sam ja malo kompliciran kad je u pitanju solo pjesma. Htjeli smo napraviti nešto što spaja moj način pjevanja s malo modernijim zvukom i mislim da smo uspjeli. Jako sam uzbuđen da ljudi čuju nešto drugačije od mene i nadam se da će pjesma biti odlično prihvaćena. Upravo ju završavamo i pripremamo za izlazak u rujnu”, poručio je Sergej otkrivši da se ususret novom velikom koraku osjeća “sretno, ponosno, čak i malo nervozno budući da će to biti moj prvi samostalni singl”.