‘ET IS BACK! VANNA & BOYTRONIC ZAPALILI ARENU! Dalibor Petko objavio snimku nostalgičnih trenutaka

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Ivana Vrdoljak Vanna obilježila je tridesetu godišnjicu karijere spektakularnim koncertom u Areni Zagreb, a na pozornici su joj se pridružili svirači, plesači i posebni gosti, dok su ju brojna poznata lica pratila iz publike i pjevala njene najveće hitove.

Pred nekoliko tisuća ljudi dva je sata pjevala svoje najpoznatije pjesme, kao što su “Kao da me nema”, “Puna memorija”, “Imam snage za to”, a posebnu nostalgičan trenutak bio je kad se Vanni na pozornici pridružio Adonis Ćulibrk Boytronic, s kojim se početkom devedesetih proslavila u grupi Electro Team. Zajedno su izveli dance klasike poput “Tek je 12 sati” i “Da ti nisam bila dovoljna”, a publika je, očekivano, pala u trans.

“ET Is Back! Vanna & Boytronic zapalili Arenu”, napisao je poznati radijski voditelj Dalibor Petko uz snimku tih trenutaka.





“ET je i bio ET samo u doba Vanne. Sve ostalo su praznine”, “Genijalno! Vanna i Boytronic vratili ste me u mladost, to su prave pjesme izvedba je vrhunska kao i nekad, ostali ste isti bravoooooo”, samo su neki od brojnih komentara pohvale, a sam video već je pregledan gotovo 70 tisuća puta.

Na koncetru je Vana zablistala u dvije modne kombinacije dizajnerskog dvojca eNVy Room. Dok je u srebrnoj haljini istaknula noge, u atraktivnoj crnoj kombinaciji otkrila je dekolte i upotpunila ga zlatnom ogrlicom.

Još jedan gost iznenađenja izazvao je ovacije publike – Ilan Kabiljo, nekadašnja dance zvijezda, producent, muliinstrumentalist te sin slavnog skladatelja Alfija Kabilja. Otpjevao je svoj veliki hit “Kad nema ljubavi” i oduševio posjetitelje u Areni.