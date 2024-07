Emotivan brat Stjepana Hausera: ‘Sine moj, ovo radim samo radi osmijeha na tvom licu’

Šef Jazz orkestra HRT-a Miron Hauser, brat poznatog violončelista Stjepana Hausera, poznat je po tome da otvoreno govori i piše o onome što misli, ali i da ne krije svoje emocije pred javnosti. Sada je dirnuo objavom koju je posvetio svom sinu Vidu.

“Sine moj, kad odrasteš, nadam se da ćeš ovo vidjeti i onda shvatiti moju ljubav prema tebi. Nogomet nikad nisam gledao, a kamoli igrao, a evo me sad, svakodnedno, po ovoj žegi, u poznim godinama života, nabijam loptu, samo radi osmijeha na tvojem licu”, poručio je maestro uz isječak gostovanja pokojnog Igora Mandića u emisiji Nedjeljom u 2.

Naime, za vrijeme ljetne pauze ekipa emisije Nedjeljom u 2 odlučila je gledatelje podsjetiti na ‘legendarne emisije’ pa su podsjetili na gostovanje pokojnog Mandića 2022. godine, koju mnogi gledatelji pamte zbog njegove izjave kako je nogomet jeftina droga za mase.

Ljubavna priča osvojila javnost

“Gledati onu gomilu oznojenih muškaraca koji trče za jednom napuhanom mješenicom je ponižavajuće. Za muškarca je valjda nešto drugo važnije u životu. U nogometu najprije nema ništa igrivo, ništa igralačko. To je jedna dosadna, monotona, repetitivna igra, dosuše, ali u svojoj banalnosti dotjerana do vrhunca u bezbroj ponavljanja. Dakako, ograničena slučajnošću, tim fenomenom koji je otkrio moderni svijet. Nije slučajno postala popularna, nego jer je do kraja neizvjesna. Kaže se „obrat u zadnjim minutama ili sekundama igre“. Taj obrat je ono jedino na to računa gledateljstvo, kao na svoj ulog adrenalina u navijanju, ali premalo je to za 90 minuta, ljudi božji. Bolje radite nešto drugo, nego navijati za taj glupi nogomet”, rekao je tada Mandić, među ostalim.









Inače, iako Stjepan Hauser slovi kao pravi mamac za žene, i njegov brat Miron pokazao je zavidne vještine osvajanja. Naime, on se oženio za vlasnicu privatne ordinacije Anu Štanfel Hauser nakon samo tri dana veze, a par je detalje svog upoznavanja svojevremeno otkrio u intervjuu za magazin Gloria, a njihova ljubavna priča osvojila je javnost te se svakako može reći kako je riječ o jednog od najljepših ljubavnih priča iz Lijepe Naše.

“Kad me Miron na prvom susretu bez riječi zagrlio na vratima, nisam mogla povjerovati da se to stvarno događa, ali sam se njegovom zagrljaju instinktivno prepustila. Tog je dana poslijepodne morao na put u Istru, na kojem mu se zbog svojih obaveza nisam mogla pridružiti, pa mi je priredio privatni koncert u ordinaciji. Donio je trombon, zvučnike i svu ostalu potrebnu opremu i svirao za mene dok sam radila s pacijentima”, prisjetila se tada Ana i dodala kako je Miron tip njezinog idealnog muškarca kakvog je svojedobno opisivala u svom djevojačkom spomenaru.

“Ana i Vid se jako vole, nevjerojatno su povezani”

Premda se u početku racionalno pokušala oduprijeti osjećajima i pokušavala ne misliti na to što joj se dogodilo, jer nije mogla povjerovati da se njoj takva ljubav može dogoditi, u tome nije uspjela. “Iskreno, nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, sve dok je nisam doživjela. U prvoj minuti sam shvatila da se ne vrijedi boriti, osjetila sam u kakvom grču živim i da ću s Mironom napokon, u svojim zrelim godinama, upoznati opušteniju, ljepšu i zabavniju stranu života i sebe same”, istaknula je tada.

Iako je Ani i Mironu na prvi pogled sve bilo jasno, njihovi prijatelji i članovi obitelji bili su zatečeni tako naglim razvojem situacije. Oboje iza sebe imaju po jedan brak, a Miron s bivšom suprugom dijeli skrbništvo 6-godišnjeg sina Vida, koji najesen kreće u školu.

“Vid živi malo s mamom, malo s nama, a sve funkcionira baš kako i treba biti – bez zle krvi, s interesom djeteta na prvom mjestu. Ana i Vid se jako vole, nevjerojatno su povezani i uvijek se kao najbolji koalicijski partneri međusobno podržavaju, pa sam skužio da ću s njima u slučaju različitih mišljenja uvijek biti nadglasan…”, ispričao Miron Hauser i zaključio: “Rekli smo da ćemo se prvo vjenčati, pa tek onda upoznavati, jer u ludost se srlja.”