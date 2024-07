Ekipa Dobro jutro, Hrvatska priredila iznenađenje kolegici: Ostavljena je kao beba u bolnici

Autor: T.Š.

Ekipa HRT-ove emisije Dobro jutro, Hrvatska ne propušta obilježiti važne dane kolega koji rade na emisiji, poput rođendana, a ponekad i oproštaja. U srijedu su ipak obilježili jedan lijep datum, novinarka i reporterka Ivana Perić slavi 48. rođendan, a kolege joj nisu propustile uputiti čestitke usred emisije tijekom njenog javljanja, kao niti putem društvenih mreža.

Perić je završila kulturologiju na Filozofskog fakultetu u Rijeci te Fakultet politički znanosti, studij novinarstva, a na HRT-u je 27 godina i 11 mjeseci. Nije prošlo dugo kako ju je, kao i čitavu regiju, potresao slučaj malene Nikoll iz Nove Gradiške, a tada je odlučila progovoriti o svom životnom putu.

“Svaki dan sam čitala tekstove o Nikoll i bilo mi je to teško, neshvatljivo, užasno… Iako se u Hrvatskoj zagovara takav stav, uvjerena sam da biološka obitelj nije uvijek najbolji izbor za dijete. Ja sam dobar primjer za to: majka me se odrekla nakon rođenja i na tome joj mogu biti samo zahvalna. Nije me željela i nije bila sposobna brinuti se o meni pa je donijela, ako se mene pita – najbolju moguću odluku”, započela je iskreno za Gloriju te istaknula da joj je tim potezom majka omogućila sretnu budućnost u obitelji koja joj je pružila potrebnu ljubav i školovanje.

“Svako dijete zaslužuje sretan život”

“Smatram da zakon kojim se regulira posvajanje trebamo hitno mijenjati jer je postupak dugotrajan, pun prepreka i obeshrabrujuć za posvojitelje, iako su naši domovi prepuni djece. Sramotno je da se biološki roditelji mogu jednom u šest mjeseci javiti telefonom i to je dovoljno da zadrže pravo na dijete, koje zbog toga neće moći biti posvojeno. Svako dijete zaslužuje sretan život i ovo je prilika da se nešto napokon pokrene”, kazala je reporterka koju su kao bebu posvojili profesorica povijesti Aleksandra Lacković i strojarski projektant Ivan Lacković iz Siska koji će za nju, tvrdi, zauvijek biti njezini jedini roditelji.









Nakon smrti svojih posvojitelja nije razmišljala o tome da potraži biološke roditelje, ali posao ju je odveo na teren života. U novinama je prije nekoliko godina objavljena priča o odbjegloj ženi s odjela babinjača u Mostaru. Kad je krenula istraživati i pritom kontaktirala mostarski Centar za socijalnu skrb, saznala je da ima živu majku, polusestru i dva polubrata.









Nažalost, kad je upoznala majku doživjela je razočaranje shvativši da ju majka smatra sramotom. Nikada se nisu uspjele zbližiti, a majka joj nikad nije htjela otkriti tko joj je otac. Ivana danas ima odličan odnos s polubraćom Vedadom i Mirom i ponosna je majka 21-godišnje Ene.