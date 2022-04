DUŠKO ĆURLIĆ ISKRENO: ‘Tri puta sam bio u užem izboru. Dosta je to bilo frustrirajuće za nekoga s 18 godina koji samo to vidi’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Omiljeno televizijsko lice, voditelj Duško Ćurlić je u razgovoru za PoslovniFM progovorio o svojoj velikoj ljubavi prema glumi, radiju, ali i činjenici da je, što je manje poznato, ‘slobodnjak’ na medijskoj sceni. Uz to kritički se osvrnuo na današnje medije i medijsku pismenost.

Naime, radijski i televizijski voditelj, je ujedno i samostalni poduzetnik, a otkrio je i da ima onih ne baš tako lijepih dana ‘kad mobitel zašuti’, a ponuda za poslove nema. Istaknuo je da je teško biti ‘slobodnjak’ na našoj medijskoj sceni i na istoj se održati, posebno jer kao takav nemaš zaštite neke medijske kuće ili sustava.

Kao dijete bio je prilično zatvoren i nije baš volio komunicirati. Zbog toga ga je otac odveo u ZKM, navodi PoslovniFM. Bio je to korak koji ga je usmjerio prema danas velikoj ljubavi – glumi.

“Iako sam vidio svoju budućnost u glumi, nažalost, nisam prošao na akademiji iako sam tri puta bio u užem izboru. Dosta je to bilo frustrirajuće za nekoga s 18 godina koji samo to vidi u životu i ništa drugo. Upisao sam fakultet, no, otišao sam na audiciju na tadašnji Omladinski radio, poslije Radio 101 gdje sam otišao i kompenzirati svoju frustraciju što nisam uspio upisati glumu, iskreno je rekao Ćurlić koji radio opisuje riječima: “Radio je ljubav, radio je duša.”



Na upit može li se sad, nakon novinarske i voditeljske karijere, zamisliti na nekom drugom poslu, popularni voditelj je odgovorio kako nije siguran da bi se u nečem drugom snašao, posebno jer je pojasnio koliko truda i rada stoji iza njegove, danas zavidne karijere. Cijelu emisiju možete poslušati OVDJE.