DUGO GODINA OSJEĆALA JE PRIJEZIR: Paradižković pobijedila kompleks koji su joj nabili u školi za vrijeme izbjeglištva

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Novinarka Ivana Paradžiković, najpoznatija po emisiji “Provjereno” koju je vodila, ovo je ljeto bila poprilično aktivna. Bila je na Visu, Mljetu i Pelješcu, posjetila je Jordan i provela neko vrijeme u Švicarskoj.

Sada je odlučila otkriti što je radila u Švicarskoj. Osim planinarenja s prijateljima na Fronalpstocku, uživanja u gastro ponudi, pivu od divljeg cvijeća i vožnje vlakom, odvažila se i na jedan velik korak inspiriran upravo boravkom u Švicarskoj.

Scheisse ausländer

“Napokon sam se ohrabrila i progovorila njemački! Pobijedila kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva rugajući nam se: scheisse ausländer! Mrzila sam taj osjećaj… i zbog toga prezirala i jezik. Nisam ga pričala sve do sada”, otkrila je Ivana Paradžiković.





“Nisam ga pričala sve do sada u Švicarskoj gdje sam se oslobodila i počela. Kako tako. Nevažno. Bez kompleksa, to je ključno. Na valu euforije, odmah sam nazvala prijateljicu koja me godinama nagovarala da dođem u školu…ali ja nisam bila spremna. Do sada.

Učite ljudi. Nikad nije kasno. Znanje je najbolji poklon koji si možete priuštiti. I da…znanje je sexy”, zaključila je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Paradžiković (@ivanaparadzikovic)









“Kod nas je nekako sramota reći da nešto ne znaš. Ja nemam taj problem jer sam upravo pobijedila kompleks. Nisam njemački pričala 30 godina i sad kad sam bila u Švicarskoj sam se posve oslobodila”, pojasnila je u razgovoru za tportal.

“E pa ja to mogu”

Otkrila je kako se potom javila prijateljici i vratila u školske klupe kako bi usavršila jezik kojeg nije pričala 30 godina.

“Prijateljica koja radi tamo također je počela učiti jezik i odvela me na tulum s njezinim prijateljima iz školske klupe. Poljaci, Ukrajinci, Hrvati… nitko od nas ne zna njemački, ali svi smo ga pričali, trudili se sporazumijevati i uspjelo nam je! Sve smo se skužili. To je bio trenutak kada sam si rekla: ‘E pa ja to mogu!’









Nazvala sam bivšu susjedu prijateljicu koja ima školu stranih jezika, koja me godinama nagovarala da dođem do nje, ali jednostavno nisam imala hrabrosti. Sada sam je skupila. Ionako mi je sin čim sam završila fakultet rekao: ‘Okej, što je iduće?’ Eto, iduće je deutsche sprache’, ispričala je kroz smijeh za tportal.

Podsjećamo, novinarka je do svibnja 2021. radila na Novoj TV te je tamo bila voditeljica i urednica “Provjerenog”. Nakon odlaska s Nove TV prvi put je od svoje 18. godine bila nezaposlena i našla se na burzi. Ubrzo je otvorila svoj obrt, a onda je došla i ponuda s UNA TV-a.

U javnosti se potom pojavila informacija kako je dobila otkaz, što je demantirala za Večernji, pojasnivši i prirodu poslovnog odnosa s Unom TV.

“Nikada nisam bila zaposlenik Une. Isporučujem sadržaj preko svog obrta na temelju ugovora koji nije otkazan. Jako mi je žao kolega snimatelja, montažera, novinara, svih zaposlenika na televiziji, prije svega vrhunskih profesionalaca, koji su dobili otkaz. I žao mi je što gledatelji nemaju priliku gledati emisiju koju radim jer sam na nju izuzetno ponosna. Vrhunski televizijski proizvod”, rekla nam je Paradžiković koja uređuje emisiju ”Lice pravde” koja se nije emitirala u Hrvatskoj.