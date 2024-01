Dražen Zečić u emotivnom naboju: ‘Počeli smo gubiti osjećaj prema domovini’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Od Korčule do Županje i od Njemačke do Hercegovine, iz svih krajeva ovih se dana izvođači domoljubnog koncerta ‘Domu mom‘ spremaju na put do zagrebačke dvorane Arena.

Dvadeset i pet zvučnih imena hrvatske glazbe, ukupno 150 glazbenika na pozornici, bit će dio programa prvog velikog koncerta domoljubne glazbe.

“Više od koncerta, pravi festival domoljubne pjesme i obiteljski događaj”

Među onima koji su već stigli osjeća se posebno dobra atmosfera. Mnogi među njima sa sobom su poveli i svoje najbliže, neki i unučad i djedove, jer je ‘Domu mom’, kako kažu, više od koncerta. Sprema se pravi festival domoljubne pjesme i obiteljski događaj.

Ulaznice za koncert su brzo rasprodane, pa je organizator Laudato TV zbog velikog interesa ovih dana u prodaju pustio još dodatnih nekoliko stotina ulaznica u parteru.

“Kad da sve ovo što nam je dano da je to došlo olako”

Da su potrebni koncerti koji slave ljubav prema domovini smatra i Dražen Zečić čiji prijatelji dolaze iz Njemačke na jedan dan samo zbog koncerta ‘Domu mom’.









“Čast mi je biti s kolegama. Mislim da će to biti jedan poseban naboj, polako smo počeli gubiti to. Ja inače ne volim euforiju, ali polako smo počeli gubiti osjećaj prema domovini, kao da sve ovo što nam je dano da je to došlo olako i da je to pod normalno. Mislim da bismo to trebali čuvati i treba nam ovakvih koncerata da se na to podsjetimo”, zaključuje Zečić.