Drama omiljenog para iz Braka na prvu: ‘Jadan je ponovno demenciju dobio’

Autor: T.Š.

U posljednjoj sezoni sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu‘, srca gledatelja uzeli su, po mnogima, omiljeni par Tamara Razum i Filip Belić. Gledatelji su se nadali kako će zaiskriti između Tamare i Filipa do kraja eksperimenta, a kako su potvrdili na samom kraju, uspjeli su razviti odnos, a Tamara je priznala kako ima osjećaje prema njemu.

Činilo se kako njihova idila tek kreće, no sada su za RTL otkrili kako je među njima došlo do problema. “Na kraju eksperimenta sam priznala kako mi se Filip sviđa, a on mi je rekao kako će mi na to odgovoriti poslije, kada se ugase kamere…Pa je jadan ponovno demenciju dobio i tako”, našalila se Tamara, a onda je Filip odlučio otkriti kako se točno osjećao kada je saznao da se sviđa Tamari.

“Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati”, rekao je Filip i pokušao pojasniti.

“Ako imaš neki problem…”

“To sam ti rekao sto puta…ako imaš neki problem – uvijek sam tu”, rekao je Filip Tamari, a ona ga je tada podsjetila na trenutak kada ‘nije bio tu’ da joj pomogne. “Jesam li te zvala kada sam se vraćala s Malte – nisam te mogla dobiti”, rekla je Tamara, no Filip je naglasio da ga zove samo ako se radi o privatnom problemu.

“Pa to je bio problem – nisam imala kako doći od aerodroma do doma”, krenula je objašnjavati Tamara, na što je Filip rekao kako u to vrijeme nije mogao doći po nju, a onda joj je pojasnio kakvu pomoć od njega može očekivati.









“Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako trebaš emotivnu podršku, prijateljski savjet – to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma”. Tamara je potom komentirala kako je očito krivo shvatila kakvu joj je pomoć nudio.