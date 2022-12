‘DRAGI MAX, JE LI TO MOGUĆE?’ Svi su šokirani strahovitim gubitkom: ‘Ti nisi nikud otišao, ti si tu…’

Tužna vijest zatekla je hrvatsku javnost u srijedu poslijepodne, nakon što je obitelji glazbenika Massima Savića uputila tužnu vijest da nas je omiljeni pjevač zauvijek napustio. Massimo je preminuo u 61. godini života, nakon kratke i teške bolesti.

Čitava estrada oprašta se od velikog umjetnika biranim riječima u kojima se očituje neizmjerna bol, ali i zahvalnost. Među prvima su emotivne riječi uputili Renato Metessi, Dino Jelusic, Jacques Houdek, Tony Cetinski i mnogi drugi.

“ADIO BRATE !

Sjaji brate moj, sjaji…neka tvoja svjetlost obasja svu tamu koja je svuda oko nas…nek ti sunce vječno sja, sjaji u tami moj brate jedini!

Ne, ti nisi nikud otišao, ti si tu…bio si tu do posljednjeg daha, kao Isus na križu…otpjevao si svoju posljednju pjesmu, okrunjen krvavom krunom od trnja, okrunjen svojim glasom i svojim snovima! Putuj u vječnost brate i svijetli u tami!

Moje duboko i najiskrenije saučešće tebi draga Eni, njegovom vjernom pratitelju kroz trnovit put do vrha kao i tebi Mirna!

Moja sućut obitelji i istinskim Massimovim prijateljima !

Do ponovnog susreta u vječnosti!”, poručio je glazbenik Renato Metessi.





“Dragi prijatelju, predragi kolega Massimo, počivaj u miru Božjem. Večeras ću u Tvojoj Puli pjevati samo za Tebe i Tebi u čast…”, poručio je Jacques Houdek.

“Massimo… Pa je li to moguće? Prijatelju dragi, počivao u miru. Nikako nismo uspjeli realizirati taj duet koji planiramo već dvije godine, toliko smo vremena proveli na telefonu pričajući o životu i svemu što dolazi i sad ovo. Potpuno sam u šoku.

Da mogu vratiti vrijeme, vratio bi se na početak 11. mjeseca i došao na tvoj veliki koncert u Arenu i otputovao dan kasnije. Bio si velik i poseban. Hvala ti na svoj glazbi, podršci i ljubavi. Voli te Dino”, napisao je Dino Jelusic.

Stihovima se od Massima oprostio Tony Cetinski.









“Massimo | 1962. – 2022. |

“u prolazu smo svi,

svakom se vrijeme isto troši,

svakom je dan bogom dan,

netko će ljubit, a netko ostat sam”

Baš na današnji dan si morao otići dragi Max.

23. Prosinac

Iskrena sućut obitelji”; napisao je Tony.