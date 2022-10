DOMENICA ŽUVELA PRIZNALA: ‘Na Doru sam došla samo s namjerom da promoviram pjesmu’

Autor: 7Dnevno/Rober Hrkać

Simpatična Velolučanka Domenica Žuvela u vrlo je kratkom roku osvojila domaću pop-scenu. “Vidi se iz aviona”, “Indigo”, “Zovi”, “Ljubavna limunada”, “Kad sam s tobom” samo su neki od hitova koji su osvojili srca publike, a mnogi je nazivaju nasljednicom Jelene Rozge.

U intervjuu za 7Dnevno Domenica progovara o mnogim temama, a nezaobilazno je bilo spomenuti famozni koncert 2030. godine, koji je izazvao lavinu komentara. Govorila je i o potencijalnom nastupu na Dori, ali i o tome kako uspijeva držati privatni život daleko od “svjetala reflektora”.

Nedavno ste najavili koncert u Areni Zagreb koji će se održati 2030. godine. Zašto baš ta godina?





Od početka moje karijere pratilo me pitanje: “Gdje se vidiš u budućnosti ili za deset godina?” na koje zapravo nikad nisam znala konkretan odgovor, osim da se vidim u glazbi. Tako sam na svom koncertu došla na ideju 2030. godine, jer matematički djeca iz prvog reda će biti gotovo punoljetna i pomislila sam kako će biti predobro vidjeti ih jednog dana opet, kao odrasle ljude. Mislim da nam je svima 2030. godina, pogotovo prije dvije godine, zvučala kao daleka budućnost, a s obzirom na to da mi je bila želja da to bude na moj rođendan i petak, a prvi petak pada upravo tada, poklopilo se dosta toga.

Jeste li iznenađeni reakcijom publike koja je taj koncert popratila ‘morem’ pozitivnih reakcija i komentara?

Više od pola godine sam pitala usmeno ljude na svojim koncertima i svi su imali jako sličnu i zbunjenu reakciju, što mi je zapravo bilo simpatično. Kad u 2021. godini spomeneš 2030., uglavnom te pitaju: “Pa znaš li ti koja je ovo godina?” Ljudi uglavnom ne znaju što će biti danas-sutra, a kamoli za devet godina, sada već i osam. Podijelila sam to i sa svojim suradnicima koji su se oduševili i odlučili smo učiniti sve kao da je koncert ove godine. U jednu ruku nisam mogla vjerovati da je ta informacija izazvala more reakcija i komentara, ali s druge strane mi je jako drago. Imam veliku želju i motiv da se to i ostvari.

Predstavili ste se 2017. na Splitskom festivalu sa svojim debitantskim singlom “Kad sam s tobom” i osvojili nagradu za najboljeg debitanta. Je li vas iznenadio taj uspjeh?

Ako uzmemo u obzir da do prije pet godina nisam nikad maštala da ću biti pjevačica niti sam imala tu želju, svakako je to velik korak. Uz veliki nagovor mojih suradnika pristala sam pjevati jer mi je pjevanje pred publikom nakon mnogo godina gažiranja bilo nešto potpuno prirodno, ali pod uvjetom da ne dajem intervjue i da ne moram objašnjavati ljudima tko je Domenica. U svojoj glavi sam zamislila da će to biti samo jedna pjesma nakon koje ću se normalno vratiti svojim obavezama u školi i glazbenom vrtiću. Sada, s odmakom od nekoliko godina, svjesna sam da je to bio zapravo početak moje karijere za koju uopće nisam znala da će krenuti, ali drago mi je da se tako sve spontano odvilo i apsolutno ne bih ništa promijenila.

Uslijedila je pjesma “Vidi se iz aviona”, koja vas je lansirala u estradnu orbitu, a danas ima više od 13 milijuna pregleda. Jeste li odmah znali da će ta pjesma postati hit?









Nisam imala nikakvog iskustva niti sam pomislila da bi upravo ta pjesma mogla postati toliki hit. Sjećam se točno trenutka kada sam je prvi put čula na klaviru, imala sam neki dobar osjećaj da ulazi u uho na prvu, ali nisam znala da će je ljudi toliko zavoljeti i da će mi ta pjesma obilježiti život. Nakon nje počela sam dobivati pozive za svoje prve samostalne koncerte i prve angažmane, isto tako prestala sam raditi svoj posao i usmjerila se prema glazbenoj karijeri. Kad danas pjevam “Vidi se iz aviona” na koncertu i vidim koliko ljude veseli i kako luduju za njom, mogu reći da sam baš sretna što je to tako.

“Mi protiv nas”, duet s Damirom Kedžom, također je bila uspješnica na radijskim postajama. S kojim biste još izvođačima htjeli “ukrstiti glas”?

Ta pjesma prvotno nije pisana kao duet, ali drago mi je što smo se na kraju svi složili da bi trebala postati duet i da je to upravo Damir Kedžo. Osim pobjede na Splitskom festivalu, dobila sam s njim jedno veliko prijateljstvo. Sada nemam nekih posebnih želja, ali svjesna sam da je za duet ponajprije bitna pjesma, a onda se oko nje puno stvari treba poklopiti, pogotovo kada je dvoje ljudi u pitanju. Kada se dogodi pjesma, vjerojatno ću tek tada razmišljati komu bi najviše odgovarala i s kime bih je mogla otpjevati.









Viđali smo vas i na pozornici na Dori, a “Indigo”, s kojom ste nastupili 2019., vrlo je brzo došao do svekolikog puka. Postoji li mogućnost da vas opet vidimo u borbi za Eurosong? Konkretno, biste li voljeli jednog dana nastupiti na najpopularnijem europskom pjevačkom natjecanju?

Iskreno, nisam sigurna. Mislim da sam ušla u to prenaivno i nisam uopće razmišljala o tome što ako “Indigo” pobijedi, jer sam došla samo s namjerom da promoviram pjesmu i da budem dio prve povratničke Dore koju sam pratila cijelo djetinjstvo. Sada, kada bolje razmislim, ne bih se natjecala ako nemam pjesmu za koju sam 100% sigurna. Isto tako, ne znam kako bih uopće mogla podnijeti cijeli taj teret javnosti s kojim se svake godine naš izvođač mora nositi, ali nikad ne reci nikad.

Ove ste godine nastupili na “Plesu sa zvijezdama”. Kakve uspomene nosite iz tog showa?

Imam doslovno samo pozitivne uspomene i toliko sam sretna što sam bila dio toga jer mi je puno pomoglo da sebe nadogradim kao osobu, izvođača i dobijem neprocjenjivo iskustvo za cijeli život. Upoznala sam toliko prekrasnih ljudi, počevši od svog mentora Alana Walmea, do ostalih natjecatelja i cijele televizijske produkcije. Osim toga, prenijeli su mi veliku ljubav prema pokretu i plesu, što definitivno želim i dalje njegovati i razvijati.

Kako ste proveli ovo ljeto? Je li vam nedostajalo stati pred publiku nakon dvije “covid-godine”?

S obzirom na to da sam do sredine lipnja bila u Zagrebu, početak ljeta sam provela radno, ali onda sam posljednjih mjesec dana uzela samo za sebe i odmor od svega, koji mi je trebao više nego ikad. Sada sam spremna za rad i studio, kojeg sam se najviše zaželjela.

Uspješno držite privatni život podalje od javnosti, kako vam to uspijeva?

Mislim da je sve to stvar odluke i životnih prioriteta. Svjesna sam da sam javna osoba i da ljude zanima moj privatni život, ali s druge strane, trudim se da ipak veliki dio zadržati za sebe. Taj balans za mene je dosta važan i nadam se da ću ga i dalje tako održavati koliko budem mogla.

Za sam kraj, možete li nam otkriti svoje najveće profesionalne ambicije?

Definitivno je to Arena 2030. godine, a osim toga nemam prevelikih ambicija, samo se nadam da ću nastaviti raditi ono što volim i ostati svoja u svemu tome.