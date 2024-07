Domenica vješto skriva partnera od javnosti: Evo tko je on i kako izgleda

Autor: M.T.

Hrvatska pjevačica Domenica Žuvela bila je među mnogim poznatim licima koja su se okupila na ovogodišnjem Story Summer Partyju, gdje je podijelila svoje planove za ljeto i otkrila razlog zašto svog dečka odvjetnika Ivana Bačića ne vodi na javna događanja. Domenica je inače dugogodišnja prijateljica Hane Huljić Grašo, a svoje su prijateljstvo osnažile kumstvom 19. veljače 2022. godine, kada se Hana udala za Grašu.

“Na ovom partyju je uvijek dobra ekipa, tu su ljudi koje znam i ovo je najbolji početak ljeta kojem se baš veselim. Volim dosta radit, ali s druge strane volim uživat u ljetu. Treba imati taj balans između poslovnog i privatnog, uskoro ću se smjestit na Korčulu i od tamo ću putovati na sve koncerte koje imam,” kazala je Domenica za Story, ističući važnost ravnoteže između rada i odmora.

Na pitanje zašto njezin dugogodišnji dečko, odvjetnik Ivan Bačić, s kojim je u vezi već 12 godina, ne dolazi na ovakva događanja, Domenica je odgovorila: “Ja sam javna osoba i taj neki teret koji slava nosi ne moram još navlačit i na drugu osobu koja to nije. To je bio naš izbor u samom startu. Nemam problema da sa mnom dođe na ovakva događanja, ali ipak smatram da je ovo jedan dio tog mog poslovnog svijeta. Nema potrebu ići sa mnom, ali tu su moje prijateljice koje su jedva dočekale neki ovakav ljetni party. ”

‘Nisam više ona mala’

Prisjetila se svojih karijernih početaka i koliko je tada bila sramežljiva: “Sjećam se sebe s početka, sjećam se točno one sramežljive Domenice kojoj je bilo sve neugodno i koja se morala učiti ponašati. Nekako mi je s te strane bilo puno lakše uzet svu svoju odjeću koju imam da budem to što jesam i da me ne opterećuje taj dio. S druge strane, čini mi se da sam sa svakom pjesmom stekla iskustvo i dobila određenu dozu samopouzdanja. Sve je to išlo sporijim korakom, ali sad se dobro osjećam u tom nekom novom izdanju. Imam sad i godina, nisam više ona mala koja je počela s 24, prošla sam tridesetu i imam puno više samopouzdanja. Lijepo je kad te posao nauči nekim stvarima i kad ti prirodno dođe da odrasteš.”

Domenica je također podsjetila na svoj zakazani koncert u zagrebačkoj Areni 2030. godine. “Naravno da stoji. Svaki se put iznova iznenadim kad me netko pita za Arenu i zapravo mi je jako simpatično da me ljudi podsjećaju na taj koncert i da me pitaju sve oko njega. To me toliko veseli da se ta 2030. ljudima ukorijenila i da je toliko povezuju sa mnom da ja s jedne strane ne mogu dočekati da dođe.”









Podsjetimo se, ova je pjevačica svoj koncert u zagrebačkoj Areni najavila osam godina unaprijed, a točan datum koncerta je 8. studeni 2030. godine. Budući da je najavila koncert toliko godina unaprijed mnogi su ostali iznenađeni. “Imala sam prvotni plan da ću samo usmeno podijeliti to sa suradnicima, ali kada su oni rezervirali Arenu shvatila sam da je predobro da bih to držala za sebe. Čak nisam u tom trenutku kad smo dogovorili plakate znala niti da ću biti u ‘Plesu sa zvijezdama’, tako da osim puštanja karata u prodaju i plakata nisam ništa morala ni raditi”, ispričala je.