‘DOBRO TI STOJI I KOJE KILO VIŠE’: Mila Horvat objavila fotke u bikiniju, nekim fanovima prizor nije najbolje sjeo

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Sportska agentica Mila Horvat objavila je dvije fotografije na svom Instagram profilu i pokazala da je u savršenoj formi te time oduševila pratitelje.

Na fotografijama Mila pozira ispred ogledala u bikiniju, a najviše pažnje privlači njeno isklesano tijelo u 42. godini života.

“Zdrav duh u zdravom tijelu”, napisala je Mila uz fotografije, a mnogi komentiraju da izgleda sjajno, posebno kada se uzme u obzir njena borba s karcinonom i sve kroz što je prolazila, dok neki smatraju da bi mogla imati koji kilogram više.





“Malo si me šokirala ovom fotografijom, generacijo”, “Premršava”, “Prezgodna”, “Savršena” “Mila, tebi stoji dobro i koje kilo više, nemoj se ispaćivati ako ne moraš”, “Zdravlje na prvom mjestu, to da. Ostale nutricionističke fore ne”, “Too much..zgodna ženo”, “Prezgodna”, pisali su joj pratitelji ostavljajući komentare ispod fotografija.

Inače, Mila se donedavno natjecala u showu “Zvijezde pjevaju”, gdje je oduševila i publiku i žiri. Uoči samog showa, Mila je za Gloriju progovorila o privatnom životu i vezi sa tajnovitim Španjolcem s kojim živi u Londonu, gdje je pokrenula i vlastiti posao.









Najprije je opovrgnula nagađanja da je u vezi s Casillasom, ali je potvrdila da je riječ o Španjolcu. “Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno”, otkrila je.

Vjenčanje ne planira, jer joj je kaže najbitnije da je pronašla osobu koja joj ”dopušta da diše”. Otkrila je i da godinama nije imala nikoga jer je oduvijek imala “ultra visoke” kriterije, a progovorila je i o tome kakvi su Hrvati, odnosno zašto joj je bilo teže upustiti se u vezi s nekim ‘domaćim’.

“Nisam nikoga otpisala, no ovaj muškarac je jednostavno našao put do mog srca. S našim ljudima je teško jer svi – ne samo muškarci – o meni kreiraju sliku iz medija. A to je možda 10 – 15 posto, sve ostalo je nepoznato. Stavljaju vas u neku ladicu i lijepe etiketu, što je nepravedno. Zato mi je, uz ostalo, cijeli taj svijet prisjeo. Jer, konstantno si netko tko nisi. Bilo mi je lakše otići i potražiti svoj mir. Vani me nitko ne poznaje, odnosno upoznaju me onakvu kakva jesam, bez predrasuda”, kazala je Mila.