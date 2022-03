DOBRA PLAĆA U TRGOVINI? Ronaldova Georgina prvi put reagirala na kritike: Tvrdi da ima milijune koje je sama zaradila

Autor: T. Š.

Georgina Rodriguez, poznatija kao partnerica jednog od najbojih nogometaša na svijetu, Cristiana Ronalda, prvi je put reagirala na kritike upućene zbog njezinog reality filma “Soy Georgina”. Film je ostvario visoku gledanost, jer je mnoge zanimalo tko je samozatajna ljepotica koja je ukraa Ronaldovo srce. Naime, mnogi niti jednom do prikazivanja filma nisu čuli ni jednu riječ iz njenih usta, a nadali su se da će ju kroz film bolje upoznati.

No, film je naišao na brojne kritike publike, a neki su je čak optužili da je s 37-godišnjim Cristianom isključivo zbog novaca i vlastite koristi zbog čega je sad reagirala i sama Georgina.

U intervjuu za španjolsko izdanje časopisa Forbes oštro je odgovorila na kritike, ali i otkrila da je za milijune na svom računu sama zaslužna.

“Istina je da su mi posljednjih godina stvari krenule na bolje, ali isto tako sam jako radila i znala sam kako iskoristiti svoje vrijeme i društvene mreže. Nekada me nazivaju partnericom na pogrdan način, ali to me ne boli. Kad je riječ o novcu, morate mi oprostiti, no ne govorim o tome koliko je milijuna na mom bankovnom računu, ali ima ih”, ustvrdila je Georgina.

Rekla je da je zaljubljena u Cristiana i svjesna svih mogućnosti koje joj pruža njihova veza.

Podsjetimo, Georgina Rodriguez upoznala je Cristiana Ronalda dok je radila u Guccijevoj trgovini u Madridu, gdje se bila zaposlila kao asistent prodaje. Bilo je to 2016. godine na jednoj ekskluzivnoj zabavi. Na žalost, ili sreću, dobila je otkaz nakon što je snimljena s nogometašem na spoju u pariškom Disneylandu jer se njezinim šefovima nije svidjela medijska pozornost.