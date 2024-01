Dino Jelusić bez dlake na jeziku: ‘Imam jako veliku averziju prema ovom mentalitetu’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glazbenik Dino Jelusić o sebi rijetko ili gotovo nikada ne govori, osim kada je u pitanju njegova karijera. Oni koji ga malo bolje poznaju, kažu nam da je oduvijek bio vrlo radišan, uporan, ambiciozan, ali s obje noge čvrsto na zemlji i jasnim fokusom – glazbom.

Ipak, iako se pjevanjem počeo baviti još u djetinjstvu, trebalo je proći dvadesetak godina kako bi i u Hrvatskoj njegov talent bio prepoznat. Naime, usprkos svom ranijem trudu, popularnost u Hrvatskoj stekao je tek nakon vijesti kako je postao član popularne grupe Whitesnake.

Gostujući na popularnom talk-showu ”Ženska priča” voditeljice Marijane Perinić, jedna žena iz publike mu je postavila pitanje na koje je dao opširan odgovor.

“Kad sam vidio kakva je to publika…”

“Da nisi uspio u Americi misliš li da bi te ovdje ljudi prepoznali?” upitala je gledateljica iz publike, a Dino je kao iz topa rekao: “Ne bih”. Pojasnio je i zašto tako smatra, ali i jasno dao do znanja kako će svoje mišljenje teško promijeniti.

“Tek kad se nešto dogodilo vani su se probudili i zato ja imam jako veliku averziju prema ovom mentalitetu zbog toga i neću nikad prestat imat averziju. I ‘Voice’ mi je to potvrdio jer kad sam puštao neke kandidate, kad sam vidio kakva je to publika, koliko su me poždrali, i koliko je bilo uvreda, a sestra jednog kandidata koji je prošao polufinale sjedi ovdje i meni je došlo…bilo mi je mučno jer sam se prisjetio koliko ja nisam imao podrške i koliko taj dečko nije imaš podrške”, rekao je Dino.

Zaključio je da je to razlog zašto ima određeni pogled na današnje talent showove, istaknuvši kako tek nakon showa mlade nade kreću u borbu za svoje mjesto na glazbenoj sceni.

“Zato ja gledam na ove showove kao nešto nakon čega moraš baš uprijeti da bi nešto napravio. S time da kad jednom dobiješ svoju publiku, onda je trebaš njegovati i ne treba svaštariti. Trebaš cijeniti svoju publiku kad ju dobiješ. Ali dobit publiku…u ovo doba…s ovom muzikom…jako teško”, zaključio je Dino Jelusić.