Dino iz Masterchefa zbog 16 godina mlađe ostavio suprugu: ‘Govorila je da sam prgav’

Autor: Dnevno.hr

Dino Galvagno, dobro je poznato ime na domaćoj gastro sceni, a javnosti je najpoznatiji kao član žirija Masterchef. O njegovom privatnom životu ne zna se puno, no nekada je punio stupce poprilično burnim ljubavnim životom.

Sve je počelo prije deset godina kada je javno priznao da se razvodi od supruge Snježane, s kojom ima kćeri Noemi i Chiaru, i to zbog 16 godina mlađe Katje Usenik, koja mu je, kako je svojedobno naglašavao, ”dala slobodu i priliku da bude ono što jest”.

“Gurala me od sebe, govorila mi da sam prgav, antipatičan, nikakav, oženjen, da imam djecu… Bio sam uporan iako ne znam zašto jer to nije moj stil. Ako sam se oko neke cure potrudio, onda je to Katja. Volim vjerovati da smo ona i ja dobar par”, ispričao je tada Galvagno za Story, no najpoznatiji je ostao po izjavi na koji način mu je Katja porasla u očima. “Katja je pomagala pri radovima u mom restoranu. Čistila je i brisala prašinu, a kad je jedan dan oprala WC školjku koju su svi radnici koristili, porasla mi je u očima”, istaknuo je tom prilikom kulinarski virtuoz.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Katja Usenik (@katja.kendi)









Katja otkrila neugodne detalje prekida

No, ubrzo su se pojavila prve trzavice kada je Galvagno prihvatio posao u Splitu, a Katja je ostala u Zagrebu. Razdvojenost je paru brzo presudila te su prekinuli nakon svega pola godine no navodno su ostali u dobrim odnosima. Dino je otišao raditi u restoran jednog francuskog skijališta, a Katja nije htjela komentirati prekid veze.

Ipak, godinu i pol nakon prekida, Riječanka Katja, koja je javnosti bila najpoznatija kao djevojka zbog koje se razveo poznati kuhar, u reality showu Big Brother odlučila je progovoriti o detaljima prekida bez uljepšavanja.

“Dolazim doma i ne mogu otključati kuću”, započela je Katja priču o večeri kada se vraćala iz noćnog izlaska, a Dino je došao iz Splita u Zagreb bez njezina znanja. “Otvara on iznutra i govori- di si ti do sada, ja ne znam di si ti, umirem od brige!”, nastavila je Katja te komentirala da joj tadašnji dečko nije uopće javio da je stigao u Zagreb i njegovo ponašanje joj nije bilo previše jasno. No, u tom trenu je, očito ne tako zabrinuti Dino, Katji naredio: “Imaš vremena do podne da se spakiraš i odseliš”.









Riječanka je mislila da kuhar nije ozbiljan i pokušala je odgoditi taj neugodni razgovor do jutra, ali Dino nije stao sa svađom i onda je Katji prekipjelo. “Stvarno, hoćeš to? Nije problem!”, odgovorila mu je te ispričala da se nakon prekida Galvagno pokušavao ispričati na razne načine. Ispričala je kako ju je kasnije stalno zvao, slao zajedničke prijatelje da provjere kako je te joj je slao poklone i novac. Vrlo brzo nakon Katjine ispovijesti doznalo se kako je Dino u vezi s knjižničarkom i trenericom fitnessa Ivanom Kukić.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dino Galvagno (@dinogalvagnoconsulting)

“Nisam podivljao, niti bacio kuhaču u kuruzu”

Galvagno se godinama nakon toga nije pretjerano isticao u javnosti, a onda se u listopadu 2023. godine oglasio podužom objavom na Instagramu. “Mnogi se posljednjih godina pitaju gdje sam nestao. Hvala na brizi. Nisam podivljao, niti bacio kuhaču u kuruzu. Nisam bio zadovoljan sa smjerom kojim je krenula moja karijera i trebao mi je odmak da se redefiniram”, započeo je objavu.

“Već godinama radim na projektu koji je eto igrom slučaja u brdima drage mi Like. Pa evo nešto više o tome.

Ovdje sam na svojoj farmi počeo raditi na realizaciji vizije ravnoteže u gastronomiji kakvu mi je ranije i samome sebi bilo teško objasniti, ali uvijek je bila prisutna i vodila me. Trebalo je zaprljati ruke i uroniti do samih korijena proizvodnje hrane da bi se očistile sve besmislice i došlo do suštine stvari. Nakon godina rada i učenja novih vještina, testiranja i preispitivanja konačno sam u mogućnosti podijeliti neke rezultate dosadašnjeg rada i istraživanja. U ovom postu neću puno o tome, za to ćete morati doći i uvjeriti se sami. Za mene ovo je novi početak s redefiniranim starim načelima”, nastavio je Galvagno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dino Galvagno (@dinogalvagnoconsulting)

“Ne očekujte ništa glamurozno niti revolucionarno, nisam ništa novo izmislio samo sam sve iz temelja ponovno izgradio tako da mi ima više smisla. Nadam se da će oni koji se odluče na to iskustvo biti otvoreni i obzervativni kao što su uvijek s mojim kuhanjem morali biti. Ravnoteža je suptilna, a ponekad brutalna, ali uvijek nužna, stvar u prirodi i svemu”, poručio je poznati chef.