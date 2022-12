‘DI SU VAM TU KRIVI IVA I LUKICA?’ Rene Bitorajac uperio prstom u krivce: ‘Ovdje netko nije normalan!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glumac i voditelj Rene Bitorajac stao je o obranu kolega voditelja Ive Šulentić i Luke Bulilća, koji su se našli na meti kritika nakon vođenja dočeka vatrenih u Zagrebu.

Bitorajac je iskazao svoje stajalište prema kojemu krivca treba tražiti u organizaciji i koordinaciji, a ne voditeljima, za koje smatra da su ispali ‘kolataleralne žrtve’ same organizacije. Potom se dotakao koordinatora dočeka Joška Lokasa za kojeg je ustvrdio da skrive nedostatke organizacije i koordinacije. Nabrojao je i vrsna voditeljska imena, a dotakao se i glazbe, koja nije bila po njegovom ukusu, ili bar smatra da ista nije trebala biti na službenom dočeku Vatrenih. Nakon obrazloženja, Bitorajac se pita: ”Di su vam tu krivi Iva i Lukica?’ U nastavku donosimo status u cijelosti:

Iskusni profesionalci

“Ekipa, sorry, ali ne mogu si pomoći pa moram stati u obranu dvoje sjajnih mladih profesionalaca. Prije svega drage, elokventne, zgodne, pristojne i pametne HRTove voditeljice Ive Šulentić i sjajnog tekstopisca, radijskog voditelja, imitatora, glazbenika i pjevača Luke Bulića, koji su apsolutno ispali kolateralne žrtve pomalo nespretnog (prijenosa), ali svakako velikog, povijesnog i pamtljivog događaja, na kojem je 80.000 građana dočekalo Vatrene nakon nevjerojatnog uspjeha u Kataru!





100 posto znam o čemu se radi. Koordinator dočeka Lokas također staje na stranu voditelja, ali braneći njih, samo skriva nedostatke upravo same koordinacije i organizacije samog dočeka.

“Četiri dana je premalo!”

Četiri dana je malo! Za što konkretno? U jednom satu skupit ćete bendove koji žele svirati na tako velikoj manifestaciji, također i voditelje, iznajmljivače video zidova, razglasa pa čak i volontere, a na kraju krajeva tu je kompletna logistika HRT-a po defaultu. Da je netko imao ideju da se montažno napravi i video kao poveznica 1998., 2018., i 2022., puštaju golovi, trivije, intervjui ili nešto slično i za to je dovoljno četiri dana. Da se osigura spektakularan vatromet, nazove ZET, angažira Croatia airlines, digne policija, ma , četiri dana je kada svatko radi svoj posao i više nego dovoljno, osim toga to je i odrađeno, dakle upravo je bit loša organizacija i koordinacija. Nije to zvučalo dobro, ali voditelji na trgu imaju zadatak držati temperaturu u publici. Čime nego interakcijom!? HRT je morao osigurati voditelje posebno za TV prijenos!!! Ne nužno sportske komentatore. Može Čurla, Fodor, Danijela, Barbara… ima arsenala. Još jedan veliki propust je neangažiranje jednog spretnog i vještog DJ-a, kao na košarkaškim ili hokejaškim utakmicama, koji će publiku držati nabrijanom puštajući refrene navijačkih pjesama, upravo umjesto voditelja.

“Prepušteni sebi, voditelji ostavljani na vjetrometini”

Ništa od toga se nije dogodilo, voditelji su bili prepušteni sami sebi i satnici, uz to još potpuno pogrešnog dojma kako je sve super jer nemaju uvid u direktan prijenos koji je, složit ćete se, morao biti sadržajniji, ne samo u smislu da nam voditelj ispred HNK govori da je hladno i da autobus sada stiže i evo samo što nije, ali ga eto vidimo… Dakle, čak su i ti „ulični“ voditelji ostavljani na vjetrometini s kamerama na stativu bez mogućnosti zakretanja u smjeru prema kojem voditelj govori.

Ne želim spominjati odabir bendova jer to je uvijek stvar ukusa, ali bilo bi zanimljivo znati tko to određuje i koliko se ljudi treba složiti s time prije samog blagoslova, iako se nikada ne može zadovoljiti svačiji ukus.

Susramlje u neugodnjak…’Ovdje netko nije normalan’

Da, ne mogu se oteti dojmu da sam pomalo na trenutke osjećao susramlje jer mi se činilo da je ekipi na pozornici neugodnjak (opet možda moj subjektivni doživljaj), ali ako se poslije svega nekog proziva, fakat bi trebalo znati čija bezidejnost stoji iza ovoga! Taj je sigurno mislio da će sam dolazak ogromnog broja ljudi biti dovoljno za spektakl. Falilo je ipak dosta toga, ali di su vam tu krivi Iva i Lukica?









Bilo kako bilo, nakon velikog rezultata i velikog slavlja, očito, vrijeme je za kritike i prozivanja. Ja samo stajem u stranu dragih kolega kojima je ovo trebao biti angažman za doživotno pamćenje, a ne za doživotno hračkanje.

Ovdje netko nije normalan….”, navodi Bitorajac.