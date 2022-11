‘DEVEDESETE SU BILE DAR-MAR NA NAŠOJ ESTRADI’: Minea o karijeri i neostvarenim željama

Autor: 7Dnevno/Robert Hrkač

Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea godinama je na sceni, a ove je godine oduševila zaraznom pjesmom “Bio, bio“, koju je otpjevala u duetu sa slovenskom pjevačicom Nikom Zorjan. Minea progovara o brojnim temama, a otkrila nam je i koje su joj neostvarene profesionalne želje.

“Bio, bio”, vaš duet s Nikom Zorjan, postao je veliki ljetni hit, a na Youtubeu je prešao milijun gledanja. Jeste li očekivali takav uspjeh?

Ova pjesma je jedno lijepo osvježenje u mom glazbenom opusu. Kada sam je prvi put dobila na slušanje, ne mogu reći da sam odmah osjetila da bi mogla postići uspjeh kakav je postigla, iako mi je bila simpatična. S vremenom, kako smo snimili i vokale, kako se aranžman privodio kraju, pjesma mi je bila sve draža i draža. Sad mogu reći da mi je to jedna od pozitivnijih, veselijih pjesama koje sam snimila. Pogotovo zato što je riječ o jednom simpatičnom duetu i suradnji s Nikom, pred kojom je velika karijera. S obzirom na to da je Nika jako popularna u Sloveniji, pridonijela je da “Bio, bio” uđe i u Sloveniju i da ondje postigne uspjeh. Nakon nastupa na CMC festivalu reakcije su bile pozitivne, a na svakom daljnjem koncertu na kojem sam je izvodila bilo mi je fenomenalno gledati kako su ljudi od prvog puta znali cijeli tekst. “Bio, bio” me vratio u prve dane moje pjevačke karijere.





Kako je bilo surađivati s Nikom?

Nika me oduševila svojom pozitivom. Malo me podsjeća na mene kad sam bila u njezinim godinama i možda sam čak osjetila i povezanost zbog toga. Da su svi suradnici tako raspoloženi kao Nika, mislim da bi bilo puno lakše sa svima raditi jer kod nje nema “ne mogu”. Uvažila je apsolutno sve moje prijedloge, a i ja sam, naravno, uvažila njezine.

Sve je bilo toliko jednostavno i baš smo kliknule od prvog susreta te smo našu pozitivu prenijele i na samu pjesmu. S Nikom bih uvijek snimala i smatram da je puna potencijala te da njezino vrijeme tek dolazi. Prihvatila sam je kao mlađu sestru i veselim se svakom zajedničkom nastupu. Moram spomenuti i Raaya, autora glazbe, te Nenada Ninčevića, autora teksta, s kojima je bila čast surađivati.

Iza vas je ljeto prepuno radnih obveza, a nastupa nije nedostajalo. Po čemu ćete ga najviše pamtiti?

Moram priznati da sam bila šokirana bukiranim terminima za ovo ljeto. Očito su ljudi nakon lockdowna i svih loših stvari koje su se događale bili željni glazbe, zabave, pjesme i plesa. Koncerata je bilo puno i to me je veselilo. Ponekad je bilo teško i naporno, ali čovjek sam sebi kaže “dosta smo sjedili doma, zasuči rukave i uživaj sa svojim fanovima”. Nastupala sam diljem Hrvatske, a najviše na jadranskoj obali, od Istre do Dalmacije. Neki koncerti bili su s bendom, neki s plesačicama. Uvijek sam uza se imala ljude koje volim, s kojima se dobro provodim, tako da je to sve skupa izgledalo kao jedan veliki maturalac koji je trajao puna dva mjeseca, ako ne i više. Ljeto je bilo san snova i ako svako sljedeće bude kao ovo, bit će fantastično. Osim koncerata, za mene je bilo radno i na televiziji jer sam snimala neke projekte, tako da se sve to skupa poklapalo. Klasičnog odmora nisam imala, ali kad volite to što radite, onda vam je to još veći gušt.

Publika je i dalje očarana vašim hitovima iz 90-ih, a “Rano” je neizostavan u vašem repertoaru. Što mislite, u čemu je tajna tih pjesama da ih ne nagriza zub vremena?









Devedesete su napravile “dar-mar” na našoj estradi. Krenule smo slučajno s koncertima Ivana Banfić, Ella i ja. Spontano smo se okupile u jednom klubu, gdje nas je gazda angažirao svaku zasebno. I nakon toga je sve krenulo da mi same nismo mogle vjerovati. Mediji su nas tada dosta popratili pa su ljudi shvatili da postoji mogućnost za te koncerte. Ja do tog koncerta s Ellom i Ivanom koji se dogodio nakon dugog niza godina nisam mogla zamisliti da ću ponovno pjevati “Uberi ljubicu” ili “Vrapce i komarce” jer mi nisu bile prikladne ni godinama, a ni vremenu. Međutim, publika i dalje obožava te pjesme, od mlađe generacije pa sve do onih koji su uz te hitove odrastali. “Rano” mi je jedna od najdražih pjesama. Iz cijelog mog repertoara, definitivno bi mi ušla u top 3. Nisam je se ni mrvu zasitila.

Imate li u planu neke nove pjesme?

Već neko dulje vrijeme imam velike planove s Branimirom Mihaljevićem. Čak smo i snimili neke pjesme koje još stoje u studiju i nismo ih realizirali. Pandemija me dosta usporila i u jednom periodu nisam izdavala nove pjesme jer nisam osjetila ni trenutak, a ni potrebu da ih objavim. Međutim, nakon “Bio, bio”, vrijeme je da se te snimljene pjesme aranžmanski dorade, pa da se “puste van”. Ja sam ta koja se mora malo ubrzati jer inače sam malo spora, što znaju moji fanovi i ljudi koji rade sa mnom. Ne volim ništa brzati niti sam to ikad radila. Mislim da sve ima svoje vrijeme i sve se dogodi u svoje vrijeme kad se treba dogoditi. Bitno mi je da ja glazbu osjećam, da volim pjevati, da imam feedback od svojih fanova. Dok je god tako, ja sam sretna.









Zaštitno ste lice “In magazina” dugi niz godina. Koliko vas ispunjava televizijski posao?

Moj dolazak na televiziju bio je spontan, kao i većina mojih događaja iz glazbene karijere. Televizija je moj drugi dom. Već sam toliko dugo u tome da mi je teško zamisliti svoj život bez “In magazina”, bez dolaska u redakciju, bez druženja s kolegama. Imam prekrasnu ekipu ambicioznih i inovativnih ljudi i gušt je biti u takvoj sredini. Od samog početka naišla sam na potporu svojih kolega koji su prema meni bili pristupačni, blagi i puni dobrih savjeta. Imponiralo mi je što sam dobila ponudu i priliku biti dio “In magazina” i ispunjena sam tim angažmanom. Naravno, svaki dan moram raditi na sebi. Također, prilozi koje radim u sklopu emisije čine me presretnom. Znatiželjna sam po prirodi, volim sve probati, naučiti, a u “In magazinu” imam tu priliku. Izrazito sam ponosna na humanitarni projekt u sklopu kojega smo pomagali obiteljima kojima je naša pomoć bila potrebna te smo im preuređivali domove.

Koje su vam neispunjene profesionalne želje?

U mladosti sam sanjala da ću biti teta u vrtiću i nekako sam se nadala ću si tu želju jednog dana ispuniti. Međutim, život vas odvede u različitim smjerovima pa ne ispadne sve onako kako ste željeli. Ne mogu se buniti jer sam zadovoljna kako se razvijalo sve u mom životu. Moje su želje vezane uz televiziju, uz neke projekte, ali o svojim planovima ne volim govoriti unaprijed, jer ako se izjalove, onda uvijek ostane nešto u zraku.

Kako održavate svoju besprijekornu liniju zbog koje dobivate same komplimente?

Ne mogu reći da imam besprijekornu liniju jer sam jedan od onih tipova koji se jako brzo udebljaju, a teško smršave. Zaista moram paziti što ću i koliko jesti. Ne smijem se zapustiti jer se to vrlo brzo primijeti na mojoj kilaži, a to je nešto što ne želim. Veliki sam gurman. Volim slatko, slano, kiselo. Moja mama je Slavonka pa sam odrasla na slavonskoj hrani. S druge strane, otac mi je iz Zagorja, a svi znamo kakva je zagorska kuhinja. Znam što je mom tijelu potrebno, na koji način reagira i kako se mogu dovesti u red. Ali naravno da nekada pokleknem i da dođe mjesec, dva, tri opuštanja, pa onda tu malo kiksam. Ipak, naučila sam kako funkcioniram. Bitna je prehrana, njega tijela, a pogotovo tjelovježba.

Što biste poručili mlađim pjevačkim kolegama koji tek dolaze na estradno nebo. Što im savjetuje Minea?

Mlađim generacijama koje se tek upuštaju u glazbene vode poručujem da moraju biti uporni i strpljivi. Svakako moraju pokušati pronaći kvalitetne ljude s kojima će raditi i s kojima će pronaći zajednički put. Puno mladih pjevača krene s jednim suradnicima, no ako s jednom, dvije pjesme ne naprave što očekuju, brzo odustanu te traže nekog drugog. Nekad je teško upoznati osobu s kojom radiš pa treba proći vremena da ta suradnja postane potpuna i da se počnu nizati pravi rezultati. Bitno je da budu svoji, da vjeruju u sebe i da samo idu naprijed. Da ne posustaju na prvim preprekama i da ne sumnjaju u sebe, pogotovo ako im netko kaže mišljenje koje nije u skladu s onim kako oni vide sebe. Ja sam se sa 17 godina prvi put pojavila na Dori i bila sam opuštena, neopterećena i bez kalkulacije. Kad počnete kalkulirati, onda nastaje prvi problem.