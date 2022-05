‘DERALI SU ME VALUNZI KO LUDI’ Sanja Doležal otkrila što je pila i kako si je olakšala period menopauze

Sanja Doležal gostovala je u Sasvim opušteno emisije In Magazin gdje je progovorila o djeci, desetoj godišnjici smrti supruga Nenada, menopauzi, a zamolila je i putem malih ekrana pomoć u pronalaženju davno donirane haljine.

Kad je preminuo njen suprug Nenad, Sanja je ostala sama s dvoje male djece i nije joj bilo lako. Život im se kaže promijenio naglavačke, no otkriva kako je usprkos tuzi morala izgraditi život ispočetka. Jedan je period bila takva da se opisala kao zombi i robot na daljinski upravljač, no držala ju je vjera da se sve događa s razlogom i da jednostavno život mora ići dalje.

Iako joj je kao svakoj majci bilo pomalo bolno odvojiti se od svoje djece, znala je da moraju ići svojim putem. “Bilo bi suludo, mislim i bolesno, da nastave svoj život uz mene”, pojasnila je.

“Hormonalno ludilo menopauze”

Kaže da se danas preispituje puno više nego u mladosti. Smatra da je "hormonalno ludilo menopauze" idealna prilika da si čovjek krene postavljat pitanja, "jer nema više vremena". "Tko sam ja? Gdje sam ja sad na pragu 60-e", neka su od pitanja koja je sama sebi postavila.









“Derali su me valunzi ko ludi. Prije pet, šest godina. U momentu kad je vani plus 40, a ti goriš na plus 70 nije lako”, opisala je period menopauze te dodala da je najteže psihički sve to izdržati. Mjesecima je osjetila tugu i sjetu zbog čega je na trenutke pomislila da upada u depresiju. Smatra da je dobro što se danas žene mogu informirati i razgovarati s liječnicima, kako bi doznale kroz kakve promjene prolaze.

Otkrila je i da je pila čaj od kadulje "kad su valunzi bili najjači", a uz to, prema menopauzi se postavila kao prolaznom periodu, baš kao što je to pubertet ili trudnoća. Sada se psihički osjeća bolje nego ikad.









Potraga za eurovozijskom haljinom

Za kraj je upitana ima li neki najdraži predmet kojeg bi istaknula, a ona je otkrila dva. Jedan je bio crni kaput kojeg jo je poklonio suprug, a drugi je haljina koju Sanja želi pronaći. Zbog svega je uputila i apel gledateljima.

“Jedan je eurovizijska haljina iz Bruxellesa koju sam prije nekih 10, 15 godina donirala na nekoj humanitarnoj akciji. To je jedina stvar zbog koje sam požalila”, kazala je Sanja i pojasnila da je riječ o haljini koju je trebala donirati Muzeju mode koji se nikad nije ostvario, a onda sama dan danas ne zna gdje se haljina nalazi. Spremna ju je i otkupiti ako treba, samo moli pomoć da ju nađe.