‘DEGUTANTNO! KAO DA IMA ULOŽAK’ Indira pozirala raširenih nogu, pratitelji zgroženi: ‘U ovim godinama…’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Indira Levak održala je u Osijeku koncert povodom Dana Osječko-baranjske županije na kojem je zapjevala u izazovnoj kreaciji. Pjevačica je odabrala u bijelom kostimu s uzorkom i mrežastim najlonkama. Cijeli stajling upotpunila je visokim čizmama.

Nakon koncerta Indira je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u kostimu raširenih nogu, a uz brojne obožavatelje u komentarima joj se javila Ella Dvornik.

“Aloooo”, poručila je Ella i pohvalila njeno vatreno izdanje, a fotografija se svidjela i Ani Rucner.





Među pratiteljima je bilo onih i kojima se Indirino izdanje nije nimalo svidjelo, a i na društvenim mrežama krenule su kritike.

“Neukusno”, “Zar se moraju gaće vidjeti u 50-oj, joj Indira što me iznenađuješ!”, “Oslijepio sam”, “Apsolutno neprimjereno”, “Degutantno! To jo ne priliči! Kao da ima uložak!”, “Sad si me razočarala totalno. U ovim godinama gaće pokazuješ, a izgledaju ti ko pelene”, samo su dio komentara šokiranih korisnika društvenih mreža.

