Dedić brutalno izvrijeđao pjevačicu: ‘Mizerijo jedna, tko te uopće treba’

Autor: T.Š.

Sukobi na našoj domaćoj estradi nisu nikakva novost. Ipak, nekad su isti bili puno više javno izraženi. Poznate osobe nisu se libile nekoga javno opsovati, pa čak i fizički nasrnuti, znajući što nakon toga slijedi. Ponekad su nas akteri takvih sukoba iznenadili samim time jer smo imali pogrešnu sliku o njima kao osobama koje ne psuju ili se uopće ne svađaju. Jasno, to je daleko od istine.

Prisjetili smo se jedne od najvećih svađa na domaćoj estradi, a u kojoj je najviše javnost šokirao pokojni Arsen Dedić, koji je bez zadrške izvrijeđao pokojnu pjevačicu Zdenku Vučković.

“Mizerijo jedna, tko te uopće treba? Gabi i ja možemo pjevati pet puta dnevno, a tko si ti?’ Eto, tim riječima obratio mi se Arsen Dedić, koji u javnosti izigrava nježnog pjesnika. Nisam mogla vjerovati što mi je sve rekao, satima sam se nakon toga tresla”, ispričala je novinarima Zdenka Vučković, koja je prije toga Arsena prozvala u jednom svom novinskom intervjuu.

“Ono što je on meni izgovorio bilo je daleko od genijalnosti”

Naime, Vučković je bila povrijeđena što su je organizatori festivala sve manje angažirali pa je javno rekla kako u njezinoj generaciji postoje i drugi pjevači osim Arsena Dedića i Gabi Novak. Dodala je i da taj pjevački par favorizira televizija i ostali mediji te da su njih dvoje samo zbog toga svugdje dobrodošli.

“Ne čudi me što Arsen i Gabi zbog toga sami sebi govore ‘vi’. On misli da je jedini na svijetu i da je genijalno sve što izgovori i napiše, a vjerujte, nije baš tako. Konkretno, ono što je on meni izgovorio na telefon bilo je daleko od genijalnosti, a tim ružnim riječima nije uvrijedio samo mene, nego i sve ostale žene koje nemaju djecu jer mi je, među ostalim, rekao i da sam puna mržnje upravo zato jer nemam djece”, potužila se Zdenka u jednoj televizijskoj emisiji.

Gabi Novak kasnije je u jednoj TV emisiji rekla da svatko bira svoj put za afirmaciju te dodala kako su Arsen i ona u preozbiljnim godinama da bi komentirali Zdenkine optužbe, a pjevačica je do kraja života ukazivala na to kako Hrvatska nedovoljno cijeni svoje starije glazbenike i kako za njih u medijima i na glazbenim događajima nema mjesta.

Što se tiče svađe s Gabi i Arsenom, prije 15 godina u razgovoru za Nacional je istaknula: “Ja time nisam željela njih uvrijediti, nego naglasiti da su postojali i postoje i drugi pjevači. No, taj “nježni” pjesnik i njegova žena, koja se nikada nije eksponirala kao prosta osoba, nazvali su me kad je to objavljeno i izgovorili stvari koje nisu za ponoviti. Arsen mi je rekao: “Mizerijo jedna, tko te uopće treba, Gabi i ja možemo pjevati pet puta na dan, tko si ti? Nemaš djece pa si puna mržnje.” Time je uvrijedio sve žene koje nemaju djecu. A ja sam od 58, od kada datira moje ime kao pjevačice, ostala naivna. I drago mi je da mi je srce ostalo dječje.”