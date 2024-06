Dečko iz Dubrave s ratišta otišao u Ameriku, sad glumi uz Roberta de Nira: ‘Prošlost živi u meni’

Autor: T.Š.

Marinko Radaković je hrvatsko-američki glumac koji živi na sjevernoj obali Bostona, Massachusetts. Rođen je u Zagrebu i odrastao u zagrebačkom kvartu Dubrava, a sa samo 14 godina izabran je u hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

U srednjoj školi vodio je momčad do državnog naslova – zajedno sa svjetski poznatim međunarodnim igračima. ”Pa ovako, ja sam to sve krenuo iz mladih dana, Iz Dubrave sam i došlo je do neke selekcije ZNS-a i tada je Ilija Lončarević, sa Soldom sam krenuo iz mlađih dana i kažem njegova karijera – ja sam mu čestitao milijun puta i sad mu čestitam na njegovom uspjehu i sa uspjehom naših mladih reprezentativaca. Uživam u tome, to mi je bio život. Tako sam se okrenuo prema Americi. U Americi radio sam radio za jedan klub”, ispričao je glumac u razgovoru za In magazin.

Nakon srednje škole upisao je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, paralelno gradeći nogometnu karijeru, no sve je prekinuo Domovinski rat. Po završetku rata i nakon časne vojne službe, Marinko se preselio u Sjedinjene Države kako bi nastavio svoju nogometnu karijeru, koja je naglo završila godinu i pol kasnije zbog ozljede.

“Moj je san bio biti uzor drugima”

“Prekinuo sam studije za vrijeme rata, odslužio sam hrvatsku vojsku. Bio sam uvučen u obranu Hrvatske i onda se te situacije dese, dobijete poziv, otvarate svoje srce”, rekao je u razgovoru za In magazin glumac koji je takoreći s ratišta otišao u Ameriku.

“Kao mladi hrvatski sportaš prepun ambicije i energije, moj je san bio biti uzor drugima, dokazati da nije važno tko ste, što ste i kakav je vaš društveni status. Ako želite nešto u životu, onda to možete i postići! Kao sudionik rata vidio sam mnogo uništavanja i smrti i izgubio neke svoje najbolje prijatelje. Moja prošlost i dalje živi u meni i igra veliku ulogu u mom životu. Koristim sva moja prošla iskustva za emocionalno izražavanje i povezivanje s kamerom i publikom u mom radu kao glumca. Zahvalan sam za nekoliko lojalnih prijatelja koji su ostali uz mene u dobrim i teškim vremenima”, rekao je u ranijem razgovoru za Wish.

Marinko je napustio profesionalni sport i vratio se studijama, ovoga puta na Sveučilištu Salem State u Massachusettsu, gdje je diplomirao kriminalistiku i politologiju. Tijekom tog perioda počeo se baviti manekenstvom i glumom, što je postala njegova životna strast.









Uz bok Roberta de Nira

Bio je dijelom popularnih serija “Naslijeđe” i “Zakon i red”, a uskoro će izići serija u kojoj je stao uz Roberta de Nira, o čemu je govorio u emisiji In magazin.

”Došlo je prošle godine, napravio sam jednu malu audiciju s par tih različitih likova i nisam puno očekivao, pošto i sami znate je velika konkurencija u toj industriji, nema tu one čarobne karte da bi krenuli i dobili. Napravio sam ono što sam mogao i kako sam se vratio iz Hrvatske, vidio svoju familiju ovdje i onda sam bio jako sretan, dobio sam poziv agenta da sam dobio ulogu i to mi je bilo jako bitno”, otkrio je glumac, koji je radio u uspješnicama koje su režirali i u kojima su glumili nagrađivani umjetnici.

”Naslijeđe ili kako mi zovemo Succession i Billions, i Blacklist to su sve neki od najvećih showova koji u Americi sada se vrte konstantno. A gledajte čovjek radi na sebi konstantno, radite na svom školovanju, podižete taj dio glumačke karijere na nekakav drugi nivo i ja se svaki dan osjećam sretnim kad mogu nešto napraviti, kad sam podigao sebe i svoje srce na nekakav novi level”, komentirao je slavni glumac.

Gubitak oca

Nažalost, u lipnju ove godine doživio je obiteljski gubitak, preminuo je njegov voljeni otac. Tada je uz fotografiju s ocem emotivnim riječima u obiteljsko poruci zahvalio svima na riječima sućuti i utjehe.

U obiteljskoj poruci navodi se kako su im tople riječi i podijeljene uspomene pružile utjehu i snagu, te su dodali kako su dirnuti ljubaznošću i suosjećanjem koje su dobili.

“Bio je stup snage i ljubavi u našim životima, a njegov odlazak ostavlja nenadoknadivu prazninu”, poručio je ranije glumac uz fotografiju oca od kojega se oprostio riječima: ‘Volim te, tata’.