DANIJELU MARTINOVIĆ ZAMIJENILI ZA MAJU ŠUPUT: Tri dive do suza nasmijale publiku na ‘Ženskoj priči’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Da ne postoji neka univerzalna tajna uspjeha, ali i da uspjeh ne pada s neba, najbolje znaju oni koji su prošli taj put i koji znaju koliko je truda i odricanja bilo potrebno da budu tu gdje su danas. Naša mala zemlja prepuna je uspješnih ljudi, a tri dive domaće scene odlučile su svoju priču o uspjehu podijeliti u rasprodanom klubu Sax!, na jedinom talk- show u Hrvatskoj koji ide uživo ispred publike „Ženska priča“, a koji je u srijedu proslavio svoj deseti rođendan. Na samoj večeri, koja je jako dobro posjećena, tematiziraju se razna životna područja, na zabavan i opušten način, uz interakciju publike koja gostima postavlja pitanja. Otvorene i iskrene priče javnih osoba su garancija uspjeha Ženske priče i “mjesta više” koje se traži iz godine u godinu.

Pod voditeljskom palicom komičarke i spisateljice Marijane Perinić, sinoćnja tema je bila TAJNE USPJEŠNIH ŽENA, a u gostima su bile: kazališna, filmska i televizijska glumica te dramska prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta Anu Begić Tahiri , najtiražnija hrvatska pjevačica, spisateljica i motivatorica Danijela Martinović te TV voditeljica, glumica, blogerica i direktorica Turističke zajednice Grada Dugo selo Karmela Vukov – Colić.

Gošće su otvoreno pričale o svom putu prema uspjehu, ljubavi prema poslu, koju smatraju presudnom za dugotrajan opstanak na sceni te o barijerama, neugodnostima i najvećim izazovima. Ana, Danijela i Karmela su mnogobrojnu publiku od srca nasmijale anegdotama iz kazališta, sa koncerata ili javljanja uživo, u kojima ne bi mogle suzdržati smijeh, ali su se ipak snašle i profesionalno odradile posao.





Među brojnim anegdotama, Danijela Martinović otkrila je kako joj je jednom prilikom prišla jedna obožavateljica, oduševljena pjevačicom, no na kraju se ispostavilo da je bila uvjerena kako ispred nje stoji Maja Šuput a ne Daniela. Pjevačica se slatko nasmijala na tu anegdotu, a sve tri gošće otkrile su da u takvim situacijama zauzmu stav ‘go with the flow’ i jednostavno odluče ne razočarati takve ljude ‘gorkom’ istinom.

Pričale su i usklađivanju privatnih i poslovnih obveza te se složile kako im u najtežim situacija snagu daju upravo najbliži. Podijelile su i priče iz svog doma, kako se snalaze u kućanskim poslovima, te zaključile večer da za ničim u životu ne žale niti se zbog ičega kaju, što je i dokaz kako je za uspjeh na poslu bitno i da si zadovoljan sam sa sobom te da se prihvaćaš u potpunosti sa svim manama i vrlinama. Svestranost svakako obilježava sve tri gošće, koje podjednako uživaju u svojim talentima, živeći tako u potpunosti svoju životnu svrhu.

Kao i svaki mjesec, sav prihod od ulaznica je doniran u humanitarne svrhe, za udrugu u borbi protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Pozivaju se svi posjetitelje da uživaju u novoj, listopadskoj Ženskoj priči, čija će sezona trajati do srpnja 2023.