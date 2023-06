Danijela Martinović ogoljene duše: ‘Ne trebaš čekati da umreš kako bi počivao u miru’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Pjevačica i spisateljica Danijela Martinović gostovala je u emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ gdje je govorila o svojoj prvoj knjizi većeg formata ‘Tuširanje duše‘, a njeno je gostovanje posebno oduševilo gledatelje.

Danijela je najprije istaknula kako joj je pjevanje “njen zrak, disanje, nešto s čime je srasla”, no da pisanje knjige poput ‘Tuširanje duše’, cijelo ushićenje i iskustvo koje proživljava, nema s čime usporediti.

U pisanju knjige pomogao joj je Branislav Glumac, hrvatski književnik, pjesnik, prozaik, dramski pisac i likovni kritičar, kojemu je Danijela čitala sve ono što bi zapisala, a upravo tako se i rodila ideja za sam naziv knjige. Kako je otkrila, Glumac je odmah zastao na riječima ‘tuširanje duše’ i skrenuo joj pažnju na to da bi upravo tako mogao biti naziv knjige.





“Iskreno i bez kalkulacije”

Osebujna umjetnica je istaknula kako je Glumac bio taj koji joj je dao vjetar u leđa. “On je vjerovao u mene više nego što sam ja u tom trenutku vjerovala u sebe”, rekla je Danijela koja ranije nije bila sigurna da je stanju napisati ovakvo djelo.

“Sve u životu što nas je zadesilo po putu iz nekog razloga je trebalo biti na našem putu i da to nisam doživjela nikada ne bih sjedila ovdje pred vama ovakva kakva jesam. Tko zna gdje bih bila i kakva bih bila, a o tom bi se moglo razgovarat”, rekla je Danijela govoreći o tome koliko je sama knjiga napisana iskreno, bez kalkulacije, ali i kako je samo pisanje imalo izrazito terapeutski i snažan psihološki učinak na nju, zbog čega svakome preporuča da piše, pa sve i da nitko nikad ne vidi niti jedno slovo onoga što smo napisali.

”Jedino što imamo je sadašnji trenutak”

“I sebe sam samu iznenadila s nekim mislima”, rekla je Danijela i opisujući kako je stvarala knjigu, a dodala je i kako tekst samo ‘curio iz nje’.

“To je jedan veliki psihološki trenutak, trenutak koji će trajati onoliko koliko traje i sam proces pisanja”, nastavila je Danijela govoriti o psihološkom učinku pisanja. “Jednako tako i kad velika oluja prestane puhati, moru treba određeno vrijeme da se smiri”, istaknula je i pojasnila kako joj je i nakon samog završetka pisanja knjige trebalo vrijeme da joj se svi dojmovi i emocije slegnu.

“No, kakav je zaista taj pravi psihološki učinak, shvatila sam tek kad sam ušla u proces pisanja”, rekla je Danijela i istaknula kako je mnogo toga naučila, spoznala, ali i oslobodila samu sebe.







Tuširanje duše 💙 Dobro jutro Hrvatska

#danijelamartinovic #tusiranjeduse #novaknjiga Objavljuje Danijela Martinovic u Subota, 24. lipnja 2023.









“Postoji nešto čarobno iscjeljujuće u tom činu pisanja, to zaista nije bez veze”, istaknula je Danijela. “Živimo toliko prekratko i ako ne živimo istinito i duboko, pa čemu onda život samo po sebi?” inspirativno je nastavila govoriti, na što je voditelj Ognjen Golubić pročitao još jedan citat iz knjige ‘Tuširanje duše’ koji ga se posebno dojmio.

“Ne trebaš čekati da umreš kako bi počivao u miru”, glasio je citat, a Danijela se nadovezala: “Mislim da ljudi zapravo misle da nam je mir jako daleko i možda su neke riječi i malo teške, ali napisane su tako da nas prodrmaju. Ja sam to pisala prvenstveno sebi i kroz sebe. Vjerujem kad tako prođe neka istina da je to najbrži put do nekog drugog srca. To je istina. Zašto bi čekali nekad negdje tamo kad uvijek ako dođemo tamo opet ćemo biti sada, dakle jedino što imamo je ovaj sadašnji trenutak”.

“Sve stane u suzu i osmijeh, apsolutno sve!”

“Želim ljudima reći – kad počnete raditi nešto iz čiste ljubavi, samo dopustite i gledajte promatrajte kako će se život odvijati”, rekla je Danijela i zaključila na kraju: “Kad sumiramo svačiji život u konačnici, ako bi trebali podvući crtu, sve će stati u suzu i osmijeh, apsolutno sve”.

Njene inspirativne riječi oduševile su gledatelje pred malim ekranima. “Predivno Danijela ulipšala si mi ne samo dan nego puno više, hvala ti mila na tome, uživaj u životu”, “Predivno je slušati samo njen glas, a tek pročitati knjigu bit će savršeno”, “Uh, ovo su predivne riječi, kao da nam je

svima pomilovala dušu“, “Koja divota od žene”, “Spisateljice moraju imati dušu, a ti ju draga moja imaš”, “Kad nađeš svoj mir, zadovoljstvo – onda ovako zračiš – i mi dobijemo predivnu knjigu”, samo su neki od komentara oduševljenih gledatelja.