DALIĆ GA SVIM SRCEM ŽELI, NAVIJAČI SU VEĆ SPREMNI! Thompsonovo ime se zaziva za doček Vatrenih: No, realnost je nažalost surova

Autor: Tea Šojat

Srpski mediji propeli su se na zadnje noge na sam spomen da bi Vatrenima na dočeku mogao zapjevati Marko Perković Thompson, koji se niti ne spominje kao mogući izvođač na dočeku Vatrenih u nedjelju u Zagrebu na Trgu bana Jelačića.

Naime, beogradski Mondo u svojem tekstu i naslovu spominje Marka Perkovića Thompsona kao mogućeg izvođača na dočeku te donosi naslov, u originalu: ‘HOĆE LI OPET TOMPSON PJEVATI HRVATSKIM IGRAČIMA? Izašao spisak – da li će ga Modrić OPET zvati u autobus!?’.

Iz Monda su se prisjetili slavlja Vatrenih 2018. godine nakon SP-a u Rusiji, kada je Thompson na poziv Luke Modrića, Zlatka Dalića i ostalih došao u autobus, a ni sam Marko tada nije vjerovao u to pa je izjavio: “Izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić su me zvali i rekli da je to njihova želja da ja dođem u autobus i putujem s njima do Trga bana Jelačića. Ja sam ih pitao ‘Jeste li vi sigurni?!’. Rekli su ‘Da, molim te, dođi’”, izjavio je tada Thompson.





Lijepa li si kao motivacijska injekcija

Podsjetimo, velika prašina podigla se na povratku Vatrenih iz Moskve 2018. godine, nakon što je nekima zasmetao Thompsonov ulazak u slavljenički autobus.

Tu temu, na druženju s novinarima, komentirao je izbornik Zlatko Dalić: “Dok sam izbornik, bit će onako kako kažu igrači, a oni su rekli da hoće Thompsona”, kazao je Dalić koji u tome ne vidi ništa sporno.

“Ne znam što je u tome pogrešno. Njegova pjesma ‘Lijepa li si’ hit je u autobusu na našem putu do stadiona, ona je motivacijska injekcija prije istrčavanja iz svlačionice na teren. Što je u njoj loše, gdje vidite poruke mržnje, zašto moramo trpjeti ta prozivanja?” čudio se Dalić i dodao:

“To je pjesma o ljubavi prema domovini koja iritira pet posto ljudi u ovoj državi, dok bi ostalih 95 posto uz nju slavilo pobjede. E, pa slavit ćemo kako mi to želimo. Neka pati koga smeta…”

Thompson se posvetio obitelji

No, da zaključimo ovaj pokušaj najnovije sage i bacanja ljage. Zbog dobro poznate trenutne obiteljske situacije pjevača, koji se u potpunosti posvetio svom sinu i njegovom oporavku, koliko god izbornik Dalić, Vatreni i brojni navijači žele slaviti ogroman uspjeh hrvatske reprezentacije upravo s njim, to se najvjerojatnije neće dogoditi. Ne zato jer to pjevač ne bi htio, uvjereni smo, već zato što je u ovom trenutku svu svoju životnu snagu usmjerio sinu i obitelji i to treba poštovati i ne potezati pitanja samo kako bi se podigla bura i posijalo novo zrno razdora, što određene interesne skupine konstantno pokušavaju činiti čak i u ovim teškim životnim trenucima našeg popularnog pjevača.

No, ako se ipak dogodi da pjevač uzme mikrofon u ruke, tada nas na Trg treba doći što je više moguće. Ne samo kako bi dočekali Vatrene, već i kako bi pružili podršku pjevaču i njegovoj obitelji, što je jedino što u ovom trenutku možemo i imamo pravo činiti.