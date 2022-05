DALIBOR MATANIĆ OTKRIO: ‘Baka mi je govorila da ne budem sa Srpkinjom, kako plemeniti ljudi postanu tako inficirani politikom?’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Najbolji hrvatski filmski redatelj srednje generacije Dalibor Matanić za Večernji list je govorio brojnim karijernim postignućima, kao i o predstavi “Bogovi” koja će svoju premijeru imati u srijedu u HNK Varaždin. Ista je inspirirana kultnim filmom “Smiješne igre” austrijsko-njemačkog redatelja Michaela Hanekea.

U fokusu Matanićeve priče je tročlana obitelj, dvije generacije unutar jedne hrvatske obitelji, koju na godišnjem odmoru zarobe i počnu mučiti dvojica serijskih ubojica.

“Analiziram današnje društvo, ljude koji žive obavijeni nekom vrstom paučine, koji se kljukaju lijekovima, drogama, kako bi zamaskirali činjenicu da nemaju hrabrosti ostvariti komunikaciju s obitelji, prijateljima. Raskrinkavam i gramzivost za novcem i sve poremećene vrijednosti u modernim obiteljima”, navodi Matanić.





View this post on Instagram A post shared by Dalibor Matanic (@dalibormatanic)

Čeka se i početak snimanja “Sutona”, posljednjeg filma iz Matanićeve trilogije “Sunce”, koju čine “Zvizdan” i “Zora”. Prva su dva filma posvećena njegovoj baki i ocu.

“Njima sam posvetio jer potječu iz Like, kraja gdje se otvoreno koketira s fašizmom pa sam promatrao kako se oni odnose prema tome. Ondje su u ratovima ljudi oblačili uniforme samo da bi mogli preživjeti, a ne iz uvjerenja, pa me zanimao njihov odnos prema tome. Zanimalo me zašto mi je moja baka, koja je inače divna osoba, govorila da ne budem u vezi sa Srpkinjom, kako ljudi koji su plemeniti postanu tako inficirani politikom. Moj otac je također bio razbijač, tukao se s ljudima drugih nacionalnosti, da bi na kraju shvatio da je u krivu i postao mirotvorac. Trilogijom čistim familiju od inficiranosti politikom”, otkrio je Matanić.









View this post on Instagram A post shared by Dalibor Matanic (@dalibormatanic)







Scenarij za “Suton” je pri kraju, a poruka trilogije bit će pobjeda ljubavi nad mržnjom i zlom.

“Intencija je da se ljubav barem malo uzdigne nad mržnjom. Mrziti je lako, no mali uteg, jezičak na vagi, ipak treba ići u korist ljubavi. Nije nemoguće da priču stavim u povijesni kontekst, ali tko zna, možda bude i u budućnosti, nisam još odlučio”, zaključio je redatelj.