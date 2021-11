‘DAJ ME NEMOJ ZA*E*AVAT!’ Fanove trese Eusorong groznica, otkrili favorita, padaju kritike na listu: ‘Tko je njih ugurao? Tko je taj lik?’

U velikoj završnici ovogodišnjeg izdanja projekta ‘Želje za Eurosong: Dora 2022.’ na portalu eurosong.hr predstavljeno je 30 izvođača, koje su predlagali urednici portala i fanovi, u kategorijama po deset pjevačica, pjevača i grupa.

Putem Instagram storyja čitatelji portala eurosong.hr su zatim mogli birati finaliste. Odabrali su 12 izvođača, od kojih su šest prijedlog urednika i šest prijedlog čitatelja.

Kabo bi bila ispunjena kvota od 14 mjesta u finalu, koliko će ih u konačnici nastupati na Dori 2022., dvoje izvođača s najvećim postotkom koji se nisu izravno kvalificirali u finale dobili su wildcars, odnosno direktan prolaz, a to su Lorena Bućan i Severina.

Glasovanje se opet preselilo na portal. Tamo sve do subote, 13. studenog čitatelji mogu glasovati u anketi za najviše tri prijedloga. Sveukupno su na anketi, četiri grupe, četiri pjevača i šest pjevačica, a oni su:

Cambi, Dennis Domian, Eclipse, Filip Rudan, Franka, Indira, Lorena Bućan, Manntra, Severina, Silente, ToMa, Vesna Pisarović, Vlaho, Zsa Zsa.

Završno glasovanje trajat će do 13. studenog 2021. u 23:59 sati.

Čitatelji su osim glasovanja uputili i određene kritike, pa su se tako zapitali zašto na popisu nema Damira Kedže, ali i zašto su se na popisu našli neki izvođali poput Dennisa Domiana, a neki su iskazali sumnju u ”pumpanje glasova”, kao i davanje negativnih ocjena ”konkurenciji”, što nije dokazano.

“Kakav Dennis Domian pored živog Matije Cveka ili Damira Kedže? Ovo nema smisla”, “Ma Dennis Domian i Bibi Andy nek mu bude plesačica uz Samo Petru i Davora Gerbusa. Daj me nemojte zajeb*vat”, “Tko je taj Dennis i zašto toliko moljaka glasove na Insta?”, “Od navedenih Severina do pobjede! Žena barem napravi nastup kakav se pamti”, “Nadam se da će botovi ovoga Dennisa smiriti doživljaje. Osim što su njemu pumpalu glasove, također su konkurenciji davali negativne ocjene. Pomalo očajno. P. S. Tko je uopće lik?”, “Hahaha tko je Cambi tu ugurao”, “Čudi me što nema Kedže. Sretno svima koji se planiraju prijaviti i koji su se već prijavili!”

Zanima vas kako zvuči Dennis Domian? Poslušajte!

