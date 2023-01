‘DA PREREŽEM TAJ GORDIJSKI ČVOR ZA SVA VREMENA!’ Asim Ugljen o situaciji s Majom Šuput: ‘To me neugodno iznenadilo’

Autor: Tea Šojat

Glumac Asim Ugljen ovog mjeseca punih 40 godina, a iza sebe već ima vrlo zavidnu karijeru. Kaže kako zapravo više nema nekih neispunjenih želja i da je svoju ulogu života već odigrao.

Odluka da je gluma ono čemu se želi posvetiti pala je 2005. godine, nakon što je dobio malu ulogu u diplomskom filmu Gorana Devića. 2006. Godine je upisao studij Glume i lutkarstva u Osijeku, a prijemni ispit na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu položio je 2007. Godine. Tri godine poslije diplomirao je u klasi Franke Perković.

Iza njega su deseci uloga, a posebne simpatije publike osvojio je nakon sudjelovanja u showu "Plesa sa zvijezdama". Putem društvenih mreža često privlači pažnju svojim statusima.





S Asimom smo razgovarali i o glumačkoj industriji u Hrvatskoj i seksizmu koji se stalno veže uz nju. Govorio je o tome što je najljepše, a što najteže u njegovom poslu te dao vrlo korisne savjete svima onima koji se, kao i on, žele u životu posvetiti glumi I u tome uspjeti. Upitali smo ga za neke detalje iz njegova života, a on je odlučio opširnim odgovorima na neka od njih staviti ‘točku na i’. Učinio je to i vezano za scenu iz showa “Plesa sa zvijezdama”, koja uključuje tortu i Maju Šuput, o kojoj su mediji pisali danima nakon emitiranja. Dotakli smo se i glumčeve galopirajuće alopecije s kojom se borio i utjecaja društva na percepciju o nama samima, kao i brojnim drugim zanimljivim temama, na koje je glumac, poznat kao onaj koji nikome ‘ne ide niz dlaku’, komentirao bez zadrške. Donosimo drugi dio intervjua:

* U „Plesu sa zvijezdama“ javnost vas je uspjela malo bolje upoznati, a mnoge je iznenadio potez s tortom i Majom Šuput. Što vam je prošlo kroz glavu taj tren kada ste odlučili pritisnuti tu tortu uz njenu haljinu?

Budući da mi je stvarno poprilično dosadilo to pitanje o toj torti, da riješim tu dilemu i prerežem taj Gordijski čvor jednom za sva vremena. Nisam ja odlučio ništa, nego sam odigrao skeč za publiku u dogovoru s Majom. Produkcija je imala foru da torta završi na Maji, a osoba koja je trebala to napraviti je odustala, pa je zadatak dopao mene. To je produkcijski štos koji ne samo da je bio izrežiran, nego je bio i uvježban. Maja i ja smo doslovno imali probe za to. I svaki put bih je toliko prepao da bi vrisnula iz petnih žila. Probali smo 8 ili 9 puta. A ljudi komentiraju da je za stvarno, jer nemremo mi to tako dobro odglumiti. Ne da možemo, nego jesmo. I nisam joj ja bacio tortu, nego smo napravili tako da je ja kak’ti splašim, a ona strese tortu na sebe. 😀 Tako da, ne, ono s tortom nije bilo za stvarno. Znao sam da televizija ima moć, dugo se njome bavim, ali da reality tv ima takvu moć, to me je neugodno iznenadilo. Tako da više nikada u životu ne moram odgovarati na ovo pitanje: Ne, nisam stresao Maji tortu iz zajebancije, nego mi je to bio posao i to je sve bilo dogovoreno. Ljudi, ne vjerujte svemu što vidite na televiziji. Naš posao je da manipuliramo vama. I očigledno to dobro radimo”, rekao je Asim i dodao da bi skeč ponovio: “Ako dobro plate, stresao bih joj tortu bilo gdje”.

*Što biste poručili onima koji se žele baviti glumom, postoji li neki put prema uspjehu?

Ne odustajte. Vjerujte u sebe. I budite sami sebi najveći kritičari. Pustite druge što pričaju, vi znate bolje od svih jeste li ili niste. Svaki glumac zna kada je dobar i kada je loš. Priznajte si kada ste bili loši i pohvalite se kada ste bili dobri. Ali bez varanja. I na kraju, ono najbitnije: radite kao da vas sami vrazi gone. Budite prvi na setu, znajte sve replike, otiđite zadnji. Svaki posao tako tretirajte, od studentske vježbe do najskupljeg filma. Ja, kada radim, ako radim za 1 euro ili 100 000 eura (nikad u životu nisam radio za toliki novac, ali možda dobijem ulogu leša u holivudskom filmu), radim jednako. Jednom kada samo se dogovorili da ćemo raditi, dat ću apsolutno sve od sebe da to ispadne najbolje moguće. Uvijek dajte svoj maksimum. Nema bolje preporuke za sljedeći posao od profesionalizma. Uvijek bih izabrao partnera koji lošije glumi, a pošteno radi, od onog koji bolje glumi, ali se u njega ne možeš pouzdati. Profesionalizam je moja religija. I ostanite vjerni sebi. Pronađite nešto zanimljivo u svakoj ulozi koju igrate. I budite pošteni. Uvijek. To se uvijek vrati.









S kim bi željeli glumiti, a s kim vam je bilo najljepše glumiti?

Najljepše mi je bilo s Markom Cindrićem kojemu sam vjenčani kum i Žarkom Radićem, koji mi je dvaput igrao oca i stvarno smo bliski poput oca i sina. Ali uvijek sam imao sreće s partnerima, oduvijek, stvarno, skoro svi ljudi s kojima sam surađivao u karijeri su bili prekrasni glumci i glumice i ljudi. A volio bih glumiti s Joe Pescijem ili Dannyem De Vitom, da se i ja jednom osjetim kao gorostas u kadru.

Jeste li se kada posvađali na snimanju?

Naravno da jesam, tko se nije posvađao s nekim na snimanju, taj nije ni snimao.

Sjećate li se neke situacije iz kazališta, da nešto nije pošlo po planu, a da publika nije ništa primijetila?

Jednom nam se na samom početku predstave “A je to” dogodilo da je Marko na sceni i igra, i vrlo brzo ja moram ući kroz vrata i pozdraviti ga. Kada sam krenuo otvoriti vrata, nisu se otvorila. Zapela su. Počeo sam jako povlačiti vrata, ali to je samo dovelo do toga da počnem tresti cijelu scenografiju i čupati vrata iz štoka. Jadni scenski radnici su skočili i pokušali mi pomoći otvoriti vrata, ali nije išlo. A ja sam jako kasnio u scenu. Pa sam otvorio prozor i uskočio na scenu, Marku iza leđa, koji je s druge strane pokušavao otvoriti vrata. Došao sam do njega, potapšao ga po ramenu i nasmiješio se, on je odmah odigrao. Nitko nije skužio da inače ulazim kroz vrata, nego su svi mislili da je to “A je to štos” i da se vrata ni inače ne otvaraju, te da uvijek ulazim kroz prozor.

Gleda li vas obitelj na televiziji?

Ne, ne gledaju, nemamo zemaljsku antenu i TV programe već 12, 13 godina, ni ne sjećam se više kada sam zadnji put gledao TV. Čak sam i utakmice naše repke gledao preko mobitela. A i ne znam zašto bi me gledali, čak i da imamo TV programe, gledaju me svaki dan uživo.

Komentira li supruga vaše uloge? Je li vam kad uputila koju kritiku?

Pa i ne gleda me baš, jer kao što rekoh, nemamo TV programe doma, u kazalištu rijetko igram, ali vidi nekad nešto, no, kako ona meni pomaže učiti tekstove, kao i ja njoj njene, onda pomažemo jedno drugom i savjetujemo se oko uloga.

Rekli ste da ne bi željeli da vam se djeca bave glumom. Jeste li ostali pri tom mišljenju?

Smatram da postoje hvalevrijednija i bitnija zanimanja od glume. Gluma je najljepši posao na svijetu, ali realno, nije bitan. Barem ga ja takvim ne vidim, ovo je isključivo moj subjektivni stav. Jednostavno bih volio kada bi mi djeca izabrala neka malkoc bitnija zanimanja, makar, štogod da izabrali, makar to bila i gluma, ja ću ih u tome podržati, sve dok je legalno, kao i moji roditelji mene. No, makar smo i supruga i ja glumci, njih dvoje ne pokazuju neku želju niti interes za glumom.

