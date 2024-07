Da nije glazbenik Pađen bi glumio u filmovima za odrasle? ‘To je po meni mjerilo uspjeha’

Popularni glazbenik Jurica Pađen nagodinu puni ravno 70 godina, a u bogatoj karijeri nakupile su se i brojne anegdote. Iako se smatra kultni zagrebačkim rockerom, ovaj glazbenik vuče dalmatinske korijene.

“Tata mi je rođen u Solinu kraj Splita, tamo blizu i ljetujemo. Imam puno rodbine u Splitu, prijatelja naravno. Moja baka je bila starosjedioc u Solinu provodio sam u Splitu sigurno prvih deset godina života po dva, tri mjeseca godišnje. Sjećam se kad su me da prostiš raspizdili doma , to su mi pričali, ja sam uzeo nekakav kofer i demonstrativno sam rekao idem ja u Damaciju”, otkrio je u razgovoru za In magazin.

Osim po korijenima, Juricu uz Dalmaciju vežu i brojne anegdote s nastupa. Kaže kako nikad neće zaboraviti koncert s Azrom u Biogradu na Moru kada je organizator Štulića zamijenio s bubnjarom.

“U školi smo krivotvorili ocjene, dobio sam ukor”

”Veli E , Johnny , lipo smo isplakatirali, valjda će biti svita… A ovaj govori nisam to ja, a on: Ma dobro Johnny, znam da se ti ne voliš eksponirati , i ok , čovjek se valjda zabunio, međutim koncert završi i organizator ponovo dođe i zagrli bubnjara, i kaže opet: Eto Johnny, vidiš dobro je bilo, hahaha !” zaključio je.

A osim anegdota iz glazbenog dijela svog života, Jurica je otkrio kako ih ni privatno nije manjkalo. “U školi smo jedanput krivotvorili ocjene. Profa je otišla negdje na wc, mi odmah ne gubi vrijeme, odmah penkalu. Naravno da su nas skužili, dvoje je izbačeno iz škole bilo, a nas kao bolje učenike su ostavili, ali dobio sam ukor nekakav. Pa onda u gimnaziji, nisam se htio šišati, pa je mama morala ići u školu …”, prisjetio se Pađen koji je na kraju završio Ekonomski fakultet.

Na pitanje što bi bio da nije glazbenik, Pađen je iznenadio odgovorom. “Ribar ili porno glumac tako nešto, znaš ono plaćaju te za ono što bi ionako radio…To je po meni mjerilo uspjeha”, kazao je.

Inače, glazbenika ćemo uskoro gledati na splitskim Prokurativama, na koje s grupom Aerodrom dolazi na poziv direktora festivala. “Ne računam na ništa, idemo se malo zabaviti u Splitu, promovirati pjesmu i to je to. Što se nagrada tiče I don´t care”, zaključio je glazbenik.