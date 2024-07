Cro Cop o sinu Ivanu: ‘Nemoj mi fore prodavat, ja sam tebe napravio, ne ti mene’

MMA legenda Mirko Filipović, poznatiji kao Cro Cop, ponosni je otac dvojice sinova, starijeg Ivana i mlađeg Filipa, koje je dobio sa suprugom Klaudijom, anesteziološkom tehničarkom.

“Smatram da sam korektan otac, brinem za svoju djecu i puno radim s njima. Želim da imaju izniman kućni odgoj. Mislim da sam kao otac relativno strog, ne dopuštam klincima da se bacaju po podu. Kad vam oni pruže ruku, a Ivan pogotovo, pogledat će vam u oči i reći “Dobar dan, ja sam Ivan”, rekao je Mirko o sinovima u jednome od ranijih intervjua.

“Volio bih da se okrene znanstvenoj karijeri, da završi fakultet i bude visokoobrazovan čovjek, ali imat će moju podršku ako ga srce bude vuklo u sport. Ako ništa, imat će najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u trenerskoj kombinaciji nije najsretnije rješenje. Mislim da bi mi srce puklo da on uđe u neku borbu, da ga netko pogodi i padne”, dodao je.

Mehanizmi i sankcije

Ivan Filipović rodio se 23 dana prije nego što je njegov tata nokautirao Boba Sappa, a danas je uz očevu podršku izrastao u snažnog sportaša kojim se Mirko jako ponosi. Ipak, u Podcast Inkubatoru Cro Cop je otkrio čime ga je izluđivao.

“Kako ja neću vidjeti da je moj sin pijan i da je mamuran?! Pa reći ću: Ivane, što je to kakvo je to ponašanje?! Isto tako me znao par puta naljutiti” započeo je priču Mirko pa objasnio kako on uvijek ima mehanizme kojima se služi u odgoju.

“Neću ja tebe tuć’, nikad, ja tebe volim više nego sebe, sad ću skočit u bazen s krokodilima da tebe spasim, sad ću svoj život dat za tebe, volim tebe više nego sebe, i tebe i tvog brata, ali to ne znači da me možeš pravit budalom”, nastavio je Mirko. “Ja ti opalim sankcije i ti ideš meni neke fore prodavat. Pa nisi ti mene napravio, nego ja tebe! Ša što je tebi ja sam to sve prošao”, objašnjavao je Cro Cop.









“U školi dobije jedinice, dvije, tri se zaredaju….Ivane pa kako te nije sramota?! Ja bih razumio da smo mi u nekoj neimaštini, da nemaš svoju svoju sobu, da nemaš rasvjetu, pa ne možeš učiti, pa moraš ocu pomagati, na polju raditi, kao što mnogi nažalost moraju. Je*ote, imaš sve uvjete, nemoj me sramotit! Nisam tražio da budeš odlikaš, ali vrlo dobar možeš bit. Nemoj sramotit, sramotiš i mene, sramotiš i sebe”, objašnjavao je Cro Cop.

U komentarima su se mnogi gledatelji složili s Cro Copovim razmišljanjem, a mnogi su se našalili sa trenutkom kada je slikovito krokodilima opisao koliko se spreman žrtvovati za svoju djecu. “Cro Cop: Skočit ću u bazen s krokodilima. Krokodili poskakali iz bazena”, našalio se netko u komentarima.