‘ČOVJEČE, DRŽI SE RADIJE KUHINJE!’ Salt Bae osupnuo pratitelje: ‘Što ga više slušam, to mi više ide na živce’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Turski chef Nusret Gokce, poznatiji kao Salt Bae, objavio je na svom Instagramu novogodišnju čestitku i ponovo privukao pažnju svojim engleskim jezikom.

“Zdravo svima. Jako sam ponosan na samog sebe zato što smo uspjeli. 2022. godina naša najbolja, najbolja godina. Nadam se još i još, da će 2023. godina biti naša najbolja godina. Želim svima najbolje. Sretna nova godina. Jako sam sretan zbog svih vas. Dobrodošla, 2023. godina. Spremni smo, čekamo te”, poručio je Gokce.

Nije dugo trebalo da se stanu redati brojne kritike. Naime, mnogi su ga prvi put čuli kako govori.





“Što ga više slušam, to mi više ide na živce”, “Ovaj čovjek je kralj cringea”, “Nisam znao da on može govoriti”, “Nakon ovog govora svi Englezi napustili zemlju”, “Sada razumijem zašto nikada ne govori”, “Čovječe, drži se radije kuhinje”, “Što on to govori? Tko je njega učio engleski”, “Šokiran sam koliko loše govori engleski”, samo su neki od komentara ispod čestitke poznatog chefa.

Podsjetimo, nije ovo prvi put da ljudi kritiziraju način na koji govori Salt Bae. Prije nešto malo više od godinu dana, slavni chef je snimljen kako govori o Londonu.









“Čekaj, čekaj. Želim reći nešto o Londonu. London je moj veliki san. Jednog dana. Idućeg dana. Svakog dana. Neprestano. Volim London. London je drugačiji. Poput zlata”, govori u videu Salt Bae.

Njegove fanove ovaj je video zgrozio, šokirao, ali i nasmijao. Mnogima su komentirali sam način na koji je govorio. “Ovo je bizarno”, poručio je jedan od fanova.

Osoba koja je snimala chefa upitala ga je kako stoji s engleskim, na što je Salt Bae odgovorio: “Moj engleski je skoro kao da sam Britanac.”

“Ovaj mi se tip više sviđao dok je šutio”, poručio je jedan od fanova, a bilo je i onih koji su poručili da ga nisu razumjeli.

Inače, Nusret Gökçe postao je poznat po načinu na koji nanosi začine na hranu, a zbog toga je dobio i svoj meme.