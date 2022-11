‘ČIM NE PJEVA SRPSKU ŽALOPOJKU NE VALJA’: Mlada Osječanka šokirala autorskom pjesmom

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mlada Osječanka Sara Krpan u prvoj polufinalnoj večeri Supertalenta izvela je autorsku pjesmu “My Mistake” i oduševila žiri i publiku.

“Sara moj prvi dojam je bio pa šta si ti odrasla 10 godina u odnosu na prošli nastup. Tvoj vokal, osim u onim najvišim dijelovima, ovo ostalo ja ne znam što se tebi dogodilo. Ovo je bilo do svih dosadašnjih nastupa, ti si bila najveći level up. Ti si toliko sigurna u to što radiš. Pjesma je hitoidna, tvoj vokal dolazi do izražaja. Ja sam mislila da si ti neka mala curica, a ti si sad išla u domenu zvjezdetine. Baš si odrasla. Bila si ludilo!”, oduševljena je bila Maja.

“Fascinirana sam, uživam i istovremeno sam malo zabrinuta jer naprosto razmišljam odmah malo šire. Nisam sigurna da li ljudi ogu doživjeti razinu tvojih talentata. Da li je to svima toliko vidljivo kao što je meni. Sigurna sam da je na prvu vidljiva tvoja pozitivnost, karizmatičnost, šarmantnost. Ali nisam sigurna da su viljivi drugi spektri talenata da ću i ja sad reći ljudi glasajte jer ovo je pravi super talent!”, pohvalila je Saru Martina.





“Ako si prošli put bila tinejdžerska zvijezda tj. nabrijan auto. Onda si sad nabrijan auto s dobrim kočnicama”, slikovit je bio Davor.

“Ovo se zove talent. Piše pjesme, pjeva i svira. Cura je odlina. Samo, na žalost, dobro je Martina rekla…čim ne pjeva srpsku žalopojku – ne valja! A tek što pjeva na engleskom”, “Fantastično,meni je ovo najbolji nastup večeras! Bravo,bit ćeš zvijezda!”, neki su od komentara gledatelja na društvenim mrežama.

