Ciganović komentirao Žakov zahvat, ljudi njegovo zdravlje: Pjevač otkrio sa čime se bori

Pjevač Jacques Houdek otkrio je svojim fanovima kako se podvrgnuo popularnom zahvatu jer mu se nisu sviđali njegovi visoki zalisci, a rezultat je pokazao kroz fotografiju. Veliku pažnju izazvao je i tekstom u kojemu je progovorio o ćelavosti uz poruku kako muškarci koji se odluče na ovakve zahvate nisu ništa manje vrijedni i ne gube na muškosti ako oćelave ili se odluče na zahvat.

Njegova objava u ponedjeljak je izazvala ogromnu pažnju javnosti, a oglasio se i poznati nam društveni kroničar i voditelj Neven Ciganović, koji je na društvenoj mreži uputio sarkastičan komentar: “Njegov najveći problem je definitivno u zaliscima”. Uz tu poruku dodao je emotikon kojemu suze ‘lipte’ od smijeha i emotikon majmunčića koji pokriva oči.

Mnoge je njegov komentar nasmijao, no bilo je i onih kojima isti nije najbolje sjeo. “Nisam baš njegov fan, ali barem nije “plastičan”, kao neki”, poručio je korisnik mreže ispod Ciganovićevog komentara.

Problem s pretilošću

Potom su mnogi počeli pisati o zdravlju popularnog pjevača Houdeka, a mnogi su poručili kako je umjesto zahvata s kosom trebao skinuti kilograme, dok je bilo i puno komentara u kojima se vrijeđa pjevača na račun njegove pretilosti.

“Bilo bi mu bolje da se prijavil na Život na vagi”, “Bilo bolje smanjit težinu”, “Nije ni čudo da fali izulina na tržištu…”, “Saši usta, skrati jezik a ne frizuru čačkati!!!” stali su se nizati neumjesni komentari, dok netko nije potegnuo pitanje narušenog zdravlja pjevača i činjenice što mnogi niti ne znaju koje zdravstvene probleme ima. “Pa što se to nas tiče jer ne znamo koje zdravstvene probleme čovjek ima, zato ne trebaju ružni komentari”, glasio je komentar kojim se pokušala zaustaviti lavina ružnih komentara.

Mnogi ljudi ne znaju s kakvim se zdravstveni problemima Houdek nosi, no pjevač je o tome javno progovorio ranije. Jedna od takvih prilika bila je i tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV kada je progovorio o svojoj borbi s pretilošću, zbog koje je često bio stigmatiziran i kritiziran. Otkrio je s kojom se dijagnozom bori.

“Istina je negdje u sredini”

“Istina je negdje u sredini, među nama. Ja sam netko tko se preko 20 godina bavi s pjevanjem. Mogao sam ja ostati neki mali debeli Željko, koji je talentiran, u svojoj sobi, da sam čekao da izgubim kile pa da stanem na scenu. To je posao koji zahtijeva jedan određeni izgled. Ja sam upravo bio dovoljno hrabar i rekao sam: Ne ja to ne mogu čekati, moja borba je moja borba, to je moja osobna borba, ali idem ostvariti svoje snove, idem pjevati, pisati svoje pjesme. I danas sam tu gdje jesam. Moja borba još uvijek traje. Uvijek sam ponavljao da ne želim pružiti primjer da je pozitivan trend biti debeo, ja sam uvijek otvoreno pričao o svom problemu”, kazao je pjevač koji je Vištici potom otkrio kako je u godinu i pol dana skinuo 20 kila i to zahvaljujući tome što je dobio dijagnozu. Riječ je o inzulinskoj rezistenciji.

Iako ga danas sve manje diraju kritike na račun njegova izgleda, stigmu debljine kao najvećeg problema kazao je tada, osjeća više nego ikada. “Ona je doista problem, društveni problem, ali ajde nemojte stigmatizirati debele ljude. Debeli ljudi nisu ni lijeni, ni glupi ni nesposobni. Oni su itekako uspješni i ima puno primjera za to. Svi imamo neki emocionalni problem, zdravstveni problem, koji postaje fizički problem, ulazimo u neki začarani krug iz kojeg ne možemo izaći van vrlo lako, a kad se događa osuda javnosti, onda je još teže izaći iz tog kruga. Ajmo bit generalno na svim razinama ljubazniji, ajmo biti bolji ljudi jedni prema drugima”, kazao je tada Houdek.

“Čovjek od krvi i malo više mesa”

Osim toga, Houdek je gostovao u emisiji Zdravlje na kvadrat u kojoj je progovorio o svom stilu životu, prehrambenim navikama i stresnim situacijama. “Posjećujem češće kućnog ljubimca koji se zove frižider i tu liječim sve svoje frustracije! Izreži ovo, šalim se! Mislim da se dobro nosim sa stresom. Sad imam već i neko životno iskustvo, dovoljno godina i nisam sad više neki mulac koji nije naišao na prepreke u životu” ispričao je Jacques. a tada se osvrnuo i na ranije komentare o sebi. “Pročitam sve! Kako ne vidjeti? Ali nikad nisam imao problem. To i nisu neki ljudi koji prate ono što ja radim niti je njima bitno. Oni samo vide činjenicu da je Jacques debeo. Prebolite to i nastavite sa svojim životom”, poručio je.









Rekao je i da se nikada ne bi podvrgnuo smanjivanju želudca, a broj njegovih kilograma tajna je koju će odnijeti u grob. “Biti Jacques ponekad je uzbudljivo, ponekad frustrirajuće, ponekad jako veselo, kao i svim drugim ljudima. Ja sam samo jedan čovjek od krvi i malo više mesa” zaključio je tada.

“Kako u poslu, tako i u privatnom životu, bilo kojem odnosu, ne vjerujem u kompromise jer time automatski gubimo dio sebe. Volimo se, slažemo, funkcioniramo – ako prihvaćamo jedni druge kakvi jesmo – ako se moramo prilagođavati, podilaziti, to dugoročno ne može biti dobro”, komentirao nam je jednom prilikom Jacques Houdek.