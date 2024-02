Cetinski pao na bini u Beogradu: Reakcija publike bila je zapanjujuća

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Pjevač Tony Cetinski nastupao je u jednom klubu u Beogradu, a tijekom nastupa je doživio nezgodu. Pao je na pozornici dok je izvodio pjesmu “Neka te odvede“, a njegove kolege pohitale su mu brzo u pomoć. Cetinskom su kolege pomogle da stane na noge, a on je nakon toga nastavio pjevati s publikom kao da se ništa nije dogodilo.

Tamošnji mediji brzo su prenijeli vijest o pjevačevom padu uz naslove poput Blica koji pod naslovom “Toni Cetinski poljubio pod. Pjevač se skršio usred nastupa, pa jedva ustao – pridržava ga da ponovno ne padne”donosi i snimku Tonyjeva pada, koju možete pogledati OVDJE.

Pjevač se time pridružio nesretnom nizu nedavnih padova poznatih estradnjaka. Podsjetimo, Alka Vuica pala je na Megadance Partyju, Tereza Kesovija na nedavnoj dodjeli nagrada Zlatni Studio, a još uvijek se bruji o Severininom padu prošle godine.

Otkazivanje koncerta u Sarajevu izazvalo burne reakcije

Inače, Cetinski se nedavno našao u fokusu brojnih medija, što domaćih, što susjednih zemalja i to zbog otkazivanja njegovog zakazanog koncerta u Sarajevu koji je trebao biti 10. veljače. Cetinski je trebao zabavljati Sarajlije na 40. godišnjici Zimskih olimpijskih igara, no nakon najave koncerta pojavilo se određeno nezadovoljstvo građana.

“Iako je Vlada Kantona Sarajevo, na zahtjev organizacijskog odbora za obilježavanje 40. godišnjice ZOI-a, osigurala i doznačila sredstva za koncert Tonyja Cetinskog, Gradsko vijeće je u srijedu, 24. siječnja donijelo odluku da ne prihvati pokroviteljstvo pravdajući svoju odluku zakonskim preprekama”, navodi Stage Production.

Gradonačelnica Benjamina Karić prethodno je izjavila da je odluka o neprihvaćanju pokroviteljstva donesena jer je organizator koncerta registriran kao d.o.o. društvo te je iz tog razloga Gradsko vijeće donijelo takvu odluku.

“Nek’ sam i ja to doživio”

Tony se o svemu oglasio putem društvenih mreža, i prije nego je stigla i službena potvrda. “Izjava povodom otkazivanja koncerta u Sarajevu!!!!!! Nek’ sam i ja to doživio. Eto da i mene netko zabrani iliti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide.

Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31. 5. 2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav! Ovim ćemo koncertom moja publika i ja obilježiti 35 godina mog djelovanja. Ulaznice kreću u prodaju za koji dan. Za koji dan , točnije 29. 1. izlazi i dugoočekivani duet s mladim i izvrsnim pjevačem Adijem Šošem.









Tako da, eto, sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim našim, vašim ili njihovim balkanskim prostorima. S naglaskom na dio stihova: …nije važno gdje se moliš, po kojoj Svetoj knjizi… Samo je važno da l’ si čovjek ili nisi!!!” napisao je Tony u statusu koji je podijelio na svom Facebooku.