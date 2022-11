‘CESARICA’ USRED BEOGRADA: Petar Grašo zapjevao Oliverove hitove dok su se vrtjele slike neprežaljenog pjevača

Petar Grašo sinoć je nastupio u beogradskoj Stark Areni, gdje je došao u pratnji supruge Hane Huljić te Tončija Huljića. Za srpske medije kazao je da je “uvijek lijepo imati podršku ljepše polovice“, a prema njihovim riječima, bio je vidno uzbuđen prije velikog koncerta.

Pjevač je napunio dvoranu, a osim obitelji, podršku su mu dali i kolege te mnoge poznate ličnosti, poput Nikoline Pišek, koja se skrivala od kamera te uživala s kolegicom voditeljicom u loži.

Ovo je bio prvi Grašin koncert u beogradskoj Areni, a koncert je započeo pjesmom “Jel’ ti reka ‘ko”. Publika je zatim uživala u nizu poznatih hitova, no najbolji su trenuci definitivno bili oni posvećeni neprežaljenom pjevaču Oliveru Dragojeviću.





Posebno emotivno bilo je tijekom izvedbe “Cesarice“, jedne od najljepših pjesama Dragojevića, ali i hrvatskih pjesama općenito. Uz stihove svima omiljene pjesme, vrtjele su se Oliverove slike, jednog od velikana hrvatske pjesme, nažalost preminulog prije 4 godine.

Svi se sjećaju Oliverovog odbijanja nastupa u Srbiji, kojemu ostao vjeran sve do zadnjeg dana. Grašo je i ranije najavio da će dio koncerta biti posvećen baš njemu, što su mu odmah zamjerili brojni Hrvati, držeći da je to isključivo u svrhu samopromocije. Da to nema nikakve veze s osobnim interesima, izjavio je pjevač nastojeći promijeniti mišljenje onih koji smatraju da se nije u redu “koristiti” Oliverovim pjesmama.









“Kao što je i gđa Vesna Dragojević rekla da sam dio njihove obitelji, tako sam se i ja uvijek osjećao i nikada nikoga ne bih upotrijebio za vlastitu samopromociju, jer mi nije potrebno, a najmanje Olivera kojeg toliko volim. Na pitanje da li ću se i dalje kroz neke pjesme na svojim koncertima sjećati Olivera – hoću – jer to radim već 20 godina, i radit ću zauvijek!”, rekao je tada Grašo.