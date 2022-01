‘ČEKAMO DA ZVONA ZAZVONE…’ Vedran Ćorluka se konačno vratio na Instagram, fanove je raznježio objavom

Autor: L. S.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka vratio se na Instagram nakon polugodišnje virtualne stanke, i to fotografijom sinčića Viktora koji je nedavno napunio dvije godine. Sa suprugom Frankom Batelić trenutno odmara u Labinu, njezinu rodnom kraju.

Na fotografiji Viktor pozira ispred crkve u Labinu, a Ćorluka dodaje da maleni “čeka da zazvone zvona“. Sliku je lajkalo više od 12 tisuća ljudi.

Osim fotografije, objavio je i zanimljivu Instagram priču na kojoj maleni Viktor igra nogomet.

View this post on Instagram A post shared by Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

Podsjetimo, Ćorluka je javnost šokirao krajem prošlog ljeta kada je nakon samo dva tjedna dao ostavku na poziciji pomoćnog trenera u moskovskom klubu Lokomotiv.









Razloge za takav potez nikada nije javno iznio, a pretpostavlja se da su osobne prirode. Osim što je dao otkaz, naglo je nestao i s društvenih mreža pa su zabrinuti fanovi posumnjali da on i njegova supruga, pjevačica Franka Batelić, imaju bračne probleme.

Na radost svoje obitelji, Ćorluka ponovno živi u Zagrebu i uživa u obiteljskoj idili u njihova četiri zida.

Franka je nedavno za RTL komentirala njihovu zajedničku odluku da svoj život drže podalje od očiju javnosti.

“Poludjela bih da moram neke stvari dijeliti s javnosti, pogotovo što se tiče Vedrana, mog sina i obitelji – to je nešto što volim držati sa sebe, to je nešto naše. I Vedran i ja smo se dosta promijenili uz Viktora, on se sada vratio i sada napokon živimo obiteljski život kako treba, kakav bi on i trebao biti“, rekla je tada.