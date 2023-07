Cambi osvaja scenu, Rađa im svirao na koncertu: ‘Pjevamo sve osim cajki’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Muški pop-sastav Cambi publiku je osvojio hitom “Zaljubljen” s kojim su debitirali na Dori 2021. godine i iz kojeg se izrodio istoimeni album prošle godine, ali i karizmatičnošću četvorice prijatelja i kolega. Jure Nikolić, Sandro Grbec, Joško Tranfić i Luka Čulić vrhunski su glazbenici koji dolaze iz potpuno različitih branši, imaju klasično radno vrijeme, no uza sve to uspijevaju stvarati nove hitove i baviti se svime što vole.

Sandro je profesor kineziologije i s kolegom vodi teretanu u kojoj najviše radi sa sportašima, Luka radi na Institutu za oceanografiju i ribarstvo kao strojarski tehničar, Joško je magistar pjevanja, završio je Akademiju u Splitu te je stalni član zbora u HNK-u Split, a Jure je statičar, ima svoju tvrtku koja se bavi projektiranjem, konstrukcijom, nadzorom i nadogradnjom. Iako smatraju da su šanse za uspjeh na stranom tržištu male za sve domaće glazbenike, ne skrivaju kako se tomu ipak nadaju, a otkrili su nam kako im u tome pomažu društvene mreže na kojima su privukli veliku pozornost zanimljivim klipovima koji dosežu do nekoliko stotina tisuća pregleda. Cambiju je u svibnju na velikom zagrebačkom koncertu pjesmu “Bambina mia” na gitari zasvirao proslavljeni košarkaš Dino Rađa, a velika želja im je snimiti duet s Doris Dragović, Zoricom Kondžom i Petrom Grašom, njihovim glazbenim idolima.

* Između klape i pop-sastava odlučili ste se na pop-sastav, a megahitom “Zaljubljen”, koji je osvojio srce publike, pokazali ste da je to sve imalo smisla. Što je prevagnulo da se odlučite otići tim smjerom?





Sandro: Mogu reći da smo, kad smo se upoznali, odmah kliknuli i postali vrhunski prijatelji i ekipa, što se u Dalmaciji kaže, klapa. Družimo se i privatno. Ne prođe dan da se ne čujemo ili ne vidimo. Tako da, jedino što smo malo nadogradili jest taj naš zvuk koji je sad moderniji, možemo ga nazvati mediteranskim popom. Kad je riječ o našoj pjesmi “Zaljubljen”, ona nas je lansirala na estradu. Kad smo se pojavili s njom na Dori, znali smo da imamo dobru pjesmu, ali opet nismo očekivali toliki odjek i tolike pozitivne reakcije. Odatle je sve krenulo, to vam jednostavno da nekakav vjetar u leđa da nastavite dalje raditi, da se trudite i da publici pružite ono što oni žele, a kad na koncertima vidite da pjevaju s vama od riječi do riječi vašu pjesmu, to je najveća nagrada, najveći kompliment koji možete dobiti, nekakva potvrda da to što radite, radite kako treba.

* Tko je za što zadužen u bendu, ima li šefova, bude li razmirica?

Sandro: Kod nas nema tipičnog šefa koji govori što će se raditi. Nas četvorica uvijek podijelimo zadatke po tome tko što najbrže odnosno najbolje može odraditi, tako da je sve stvar dogovora. A kad je riječ o razmiricama, u posljednje vrijeme ih imamo oko odijevanja. Uvijek su tu bile razmirice. Jedan bi ovo, drugi ono, treći ne bi to i tako dalje, ali ja uvijek kažem, neka je to jedini problem između nas i možemo biti sretni.

* Iza vas je nekoliko hitova, a trenutno snimate i novi spot, možete li nam reći nešto više o tome?

Sandro: Tako je, iza nas je već podosta pjesama koje su se odlično primile, a od prosinca prošle godine vani je i prvi album, tako da možemo biti prezadovoljni kako se stvari odvijaju. Kad je riječ o pjesmi “Kad bi”, s njom smo nedavno nastupili na Melodijama Jadrana i evo ovih dana se snima i spot za nju, a bit će prava ljetna, opuštena, onako u dalmatinskom điru, kako mi volimo reći. Ne želimo puno otkrivati, želimo da ostane iznenađenje do posljednjeg trenutka, ali vjerujem da će se publici jako svidjeti. Tekst je napisao Ivan Huljić, aranžman Hrvoje Domazet, snimatelj spota bit će naš prijatelj Ivan Trpimir Lozić. Jedva čekamo da spot izađe i da ga pogledate i poslušate.









* Koja je razlika između nastupa na vjenčanjima ili koncertima, što vam je draže?

Sandro: Draže nam je nastupati na vjenčanjima zato što traju puno kraće. Šalimo se. Naravno, užitak je, čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost nastupati i na vjenčanjima i na koncertima. Kamo god nas se zove, voljni smo doći, otpjevati, jer to je ono čime se bavimo, ono što volimo, što nas ispunjava u životu. Kad publika dobro reagira, nitko sretniji od nas. Vjenčanja su jedna posebna lijepa prilika gdje vam mladenci iskažu neko povjerenje da dođete i uveličate im taj njihov najveći dan u životu, a koncerti kao koncerti, imate dva sata pjevanja, publika ispred vas, opet morate dati sve od sebe, tu emociju prenijeti na publiku da oni to osjete, da skupa s vama pjevaju i plešu, tako da je i jedno i drugo posebno.

* Kada nastupate na vjenčanjima, dogodili li se da odbijete neku glazbenu želju?

Joško: Najčešće pjevamo kao gosti iznenađenja za prvi ples, i to svoje pjesme poput “Zaljubljen”, “Od milijun samo jedna”, “Ruka u ruci” itd. Ma pjevamo sve osim cajki.

* Je li bilo kakvih anegdota na vjenčanjima koje biste radije prešutjeli?

Joško: Pa zapravo i nije. Stvarno imamo pozitivna iskustva. Drago nam je kad nas mladenci zovu da uveličamo njihov posebni dan u životu koji će sigurno pamtiti zauvijek. Za nas je to velika čast, a i odgovornost.

* Surađujete sa sjajnom autoricom Marijom Mirković. Kako je došlo do te suradnje, što vas posebno veže?

Joško: Da. Makica je autorica dviju naših pjesama, “Zaljubljen” i “Moja duša”. Upoznali smo se prije par godina na Splitskom festivalu kada su nastupale Frajle, a Makica je još bila njihova članica. Maki je sjajna osoba i odlična autorica. Veselimo se svakoj idućoj suradnji s njom.

* U svibnju ste održali veliki zagrebački koncert na kojemu su vam se pridružili Neno Belan, Giulliano, Saša Antić, a imali ste i jedno posebno iznenađenje – Dina Rađu. Tko se sjetio takve suradnje i kako se Rađa snašao u toj ulozi?

Joško: Ovim putem moram zahvaliti publici koja je bila tako sjajna na koncertu da smo zbog njih produljili koncert za gotovo sat vremena. Sjajna atmosfera koju ćemo zasigurno dugo pamtiti. Da, imali smo sjajne goste, a sigurno nitko nije očekivao Dina Rađu kako svira “Bambina mia” na gitari. Dino i ja se poznajemo preko mog kuma Ante Tranfića koji je bio njegov dugogodišnji fizioterapeut, a kako je Dino sudjelovao i u spotu “Bambina mia”, bilo je logično da ga zovem na koncert. Jednog jutra sam ga nazvao i pitao bi li htio zasvirati s nama, odmah je pristao.

* Kakve su danas želje, koga biste htjeli ugostiti na svojim koncertima i s kime biste voljeli snimiti duet?

Luka: Dosad smo imali suradnje s Giulianom, s Belanom, Lorenom Bućan i tako, a bilo bi interesantno snimiti duet s Doris Dragović i Zoricom Kondžom, Petrom Grašom. Oni su nekakvi naši pjevački idoli, imaju dobre, lijepe osobnosti i bilo bi lijepo jednog dana napraviti dobre duete s njima.

* Svi ste vrhunski glazbenici, a pročitala sam i veliki romantičari. Zapjevaju li supruge kad s vama ili im ponekad bude dosta glazbe u kući?

Luka: Ne znam jesmo li romantičari, to biste trebali pitati naše supruge, ali evo ja osobno imam sreću da je moja žena također završila glazbenu školu, svira klavir, tako da na neki način slobodno vrijeme često provodimo pjevajući i svirajući kod kuće te to prenosimo i na našu djecu. Lijepi vid razonode i zabave.

* Svatko od vas ima posao uz sastav. Je li se što promijenilo?

Luka: Da, svi imamo svoja zanimanja jer ipak je nekakva sigurnost prije svega, a imamo svi svoje struke i ne bi bilo dobro da to zapustimo. Ja radim na Institutu za oceanografiju i ribarstvo kao tehničar i ne bih ništa mijenjao u nekakvoj budućnosti. Odgovara mi ovako kako sada stvari stoje.

Jure: Svi mi imamo svoje poslove izvan Cambija i izvan glazbe i ponekad bude teško to sve koordinirati, ali kako se kaže, gdje ima volje i želje, ima i načina da se to ostvari. Svi smo u potpuno drukčijim branšama, svi radimo klasično radno vrijeme od 8 do 16 h, tako da je ponekad teško posložiti sve za probe i nastupe, ali kažem, uvijek se sve odradi jer je želja veća od toga pa se nađe i način.

* Na društvenim mrežama prepoznati ste po zanimljivim klipovima koji nerijetko dosežu po nekoliko stotina tisuća pregleda, to je nešto drugačiji pristup od ostalih glazbenika. Kako ste došli na ideju o takvom pristupu publici i tko je zadužen za tu komunikaciju putem društvenih mreža?

Jure: Kako se svi inače volimo stalno družiti i pjevati, eksperimentirati i isprobavati neke stvari, jednom smo spontano u vožnji na povratku iz Zagreba snimili jedan video i stavili ga na Instagram i Facebook. Reakcija publike bila je stvarno odlična pa smo malo-pomalo iz toga stvorili nekakav naš đir, bez namještanja zvuka i slike i svega snimamo neka poluspontana videa kako pjevamo refrene bilo svojih, bilo tuđih pjesama i to je postao nekakav zaštitni znak i jako dobro funkcionira. To sve skupa vodi naš Joško, njemu leži to s društvenim mrežama, tako da taj dio posla prepuštamo njemu, mi samo pjevamo i guštamo u tome.

Luka: Zapravo prednosti i boljitak tih videa koji dosežu tako velike preglede prvi je prepoznao Joško pa smo ga mi na neki način i podržali i trudimo se što više, kada imamo vremena, snimati pjesme, videe i zanimljivosti jer, eto, danas je došlo takvo vrijeme da su ti pregledi i lajkovi, da je ta vidljivost na društvenim mrežama jako bitna i to donosi posao, koncerte i buduće suradnje.

* Razmišljate li o tome da se proširite na strano tržište? Mogu li društvene mreže omogućiti takvo što?

Luka: Svakako smo otvoreni za to, zasad još nemamo neku ideju, ali bilo bi dobro da se probijemo recimo na talijansko tržište. Društvene mreže svakako omogućuju da budemo vidljivi na vanjskom tržištu čak i od kuće pa zašto ne? Svakako bismo voljeli snimiti duet s nekim vrhunskim glazbenim sviračima i pjevačima iz inozemstva.

Jure: Mislim da se svaki izvođač potajno nada da će ga netko primijetiti, zamijetiti i da će naći svoj put na strano tržište, ali gledajući realno, za to postoje vrlo male šanse za bilo koga s ovih prostora gdje su mala tržišta, ali nikad se ne zna. Imamo i verziju pjesme “Zaljubljen” na talijanskome, sigurno ćemo imati još takvih izleta na stranim jezicima, tako da društvene mreže stvarno jesu platforma na kojoj se možete povezati s bilo kime u svijetu. Potajno se nadamo, a ako se dogodi, nitko sretniji od nas.

* Kako planirate provesti ljeto, hoće li biti odmora ili vas čeka samo posao i što na to kažu bolje polovice?

Luka: Ljeto će biti poprilično radno, dosta je toga bukirano, ali evo ja mislim da sada postoji neka rupa u sedmom mjesecu pa ćemo se moći izguštati, jer svi smo ljubitelji mora i volimo provoditi vrijeme sa svojim obiteljima, tako da će biti red pjesme, red kupanja.

Jure: Ljeto će biti poprilično rado, zadnjih par godina nas je, ne samo nas nego svih, korona spriječila u tome, tako da se na neki način i veselimo opet biti na pozornici. Bit će sigurno “zgužvano”, godišnjeg je relativno malo nažalost, bolje polovice se bune i htjele bi da smo svi skupa malo više zajedno, ali uzet ćemo jedno 15, 20 dana odmora i malo biti s obiteljima.