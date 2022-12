‘ČAK I KARDASHIANKE POŠTUJU PRAVILA!’ Anamarija Asanović majkama uputila žestoku kritiku: ‘Svojim curicama odijevaju prekratke minice i mucaste majice’

Dizajnerica Anamarija Asanović komentirala je modni stil Hrvata i kršenja pravila odijevanja. Smatra da se kod nas kultura odijevanja srozala, a da “odijevanje nije nešto trivijalno” već prezentacija nas samih. U opširnom razgovoru za Stil, Asanović je navela što smatra uzrokom tog “srozavanja”.

“Mislim da je riječ o nedostatku kućnog odgoja, a sve počinje s odjećom koju biramo djeci. Jasno mi je da je najlakše dijete poslati u školu u gegama jer se lako održavaju i pristupačne su, ali gegama je mjesto u teretani. Čim se iz nje iziđe, trebalo bi preko gega staviti hudicu ili nešto slično. A ono što nikako ne razumijem su majke koje svojim malim curicama odijevaju odjeću za dvadesetogodišnjakinje, prekratke minice i mucaste majice. Kad djevojčica dobije takvu poruku od majke, nastavak je jasan”, poručila je i dodala kako čak i Kardashianke za ozbiljnije prilike biraju konzervativniju odjeću i poštuju pravila.

“U srednjoj sam školi tajila tko mi je otac”

Osim što se osvrnula na modne stilove poznatih, kao i odijevanje muškaraca, Asanović je progovorila o ocu i otkrila kako je kao srednjoškolka tajila da je kći slavnog nogometaša.





Asanović je otkrila kako su zbog nje u srednjoj školi morali uvesti natjecanje pod šiframa, kako nitko ne bi mogao reći da je natjecanje namješteno jer je kći poznatog oca, već je, naodi, pobjeđivala jer ima talent. Vjeruje da bi joj nastavak školovanja u Hrvatskoj donio i nove neprilike.

“U srednjoj sam školi zato tajila tko mi je otac. Sjećam se zgode kad je jednom, kad sam bila u drugom srednje, stigao na primanje, a prijateljica me je došla zvati: “Brzo, brzo, dođi, nećeš virovat ko je doša u školu!” Pravila sam se da mi se ne da, ali ona je navaljivala pa sam joj rekla da mi je to tata. Dugo je bila ljuta na mene (smijeh). Ali bilo je i manje smiješnih situacija, bilo je ljudi koji su tvrdili da me jako dobro poznaju i svašta su o meni pričali, a ja ih nikad nisam vidjela. Na jednog sam takvog naišla dok je svojem društvu pričao neku navodnu anegdotu. Kad je završio s pričom, pokazala sam mu osobnu i rekla: “Ajde, molim te, kad me vidiš, priđi na drugu stranu ulice.” Nije to uvijek bilo lako, ali danas kad gledam na takva iskustva, vjerujem da su me izgradila kao osobu. Ja danas u svakom projektu kojeg se uhvatim dajem 120 posto od sebe, nikome ne želim pružiti priliku da me može kritizirati. Jer kad krene kritika, počne se udarati i po mojem ocu, bratu, materi…”, zaključila je Asanović.