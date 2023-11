Buna nakon reakcije Maje Šuput: ‘Možda nisam ljepotica iz časopisa, no imam svojih kvaliteta’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Diplomirana profesorica stranih jezika i lingvistica s naglaskom na švedski, norveški i danski jezik, 34-godišnja Buna Bernarda Juretić, osvrnula je putem društvene mreže na svoj nastup u showu ‘Supertalent‘, kao i komentare žirija i gledatelja.

U obraćanju putem društvene mreže, Buna je otkrila kako se u show ‘Supertalent’ nije prijavila, već da je bila pozvana od strane produkcije, koja ju je otkrila putem Instagrama te su joj, tvrdi, na neki način dali do znanja da bi nakon audicije mogla proći u drugi krug.





Na poziv produkcije došla u ‘Supertalent’

Iako je najprije oklijevala, na nagovor oca, Buna je odlučila pokazati svoj pjevački talent u Supertalentu, što joj nije bilo nimalo lako. Kaže kako je to u potpunosti bio izlazak iz njene komfor zone jer deset godina nije pjevala pred nikime. Kako je otkrila, nakon što se susrela s brojnim osudama i prijezirom, jednostavno više nije imala snage niti hrabrosti zapjevati pred drugima, a kamoli se pojaviti na televiziji, a onda je shvatila kako će za njeno zdravlje biti dobro da se na taj način suoči s ogromnim strahom i bez prevelikih očekivanja krene dalje.

Potiho se nadala da će proći dalje u showu, otkrila je u videu, no iako se to nije dogodilo zahvalna je na samom iskustvu i komentarima žirija, jer navodi, čovjek uvijek može napredovati. Ipak, odlučila se i malo detaljnije osvrnuti na komentare žirija, ali i komentare s kojima se suočila na društvenim mrežama.

“Možda nisam ljepotica iz časopisa, no volim svoj život”

“Ja sam jako zapravo sretna što mi je Martina realno iskomentirala moj nastup i dala ‘da’. Osim nje Fabijan je isto tako pozitivno reagirao i ja sam jako zahvalan na tome”, započela je Buna. “Što se tiče Maje i Davora poštujem, ali nisam očekivala da će ljudi koji imaju druge ukuse i preference da će oni to shvatiti”, dodala je.

Retro šik subotom navečer :D. Btw, ogrlica je moj vlastiti ručni rad. 🙂 Kako vi provodite subotu? 😀 #šik #retro #red #crvena #ogrlica





U jednoj od posljednjih objava, otkrila je kako dobiva upite je li ona uopće žena, je li Bernarda ili Bernard.

“Možda nisam neki ‘najhot’ komad koji zgleda ko da bi svima pokazal dupe, možda nisam ljepotica iz časopisa, no imam svojih kvaliteta i volim svoj život i mir. Smatram da su ljudska bića lijepa u svim oblicima i da je pojam ženstvenosti i šarma vrlo širok i da ničiju seksualnost ni senzualnost ne bi trebalo prozivati. Tvorac je stvorio dvije vrste žena, a i jedna i druga su ugodne i dobre za muškarce. Prva vrsta su one koje svojom nježnošću od muškarca trebaju izvući najbolje i da se on uz njih osjeća ponosno i dostojanstveno.







I AM NOT YOUR CARPET RIDE

Druge žene su pomalo zaštitnički i ratnički nastrojene, za to postoje razlozi i muškarac možda nema poriv da ih štiti i divi se samo vanjskoj ljepoti, no zajedno se mogu osjećati sigurno, dobro, ponosno i može im biti lijepo i ugodno bez ikakvih primisli podčinjavanja i nadmetanja. Ako postoje primisli podčinjavanja i nadmetanja, niti žena nježnog izgleda, niti ona jačeg izgleda, nedovoljno ženstvenog iz perspektive današnjeg društva, ne mogu muškarca učiniti mirnim i sigurnim i tada nastaju nesigurnosti u svim poljima. Poštujmo se kakvi jesmo, malo androginosti ne škodi, i ona je uvjetovana evolucijskim razvojem čovjeka na Zemlji”, poručila je Buna.

U inbox dobivam upite što bi me usrećilo kao ženu i jesam li zahtjevna žena. Isto tako, neki pitaju jesam li uopće žena…. Objavljuje Buna Juretic u Utorak, 31. listopada 2023.

“Hvala puno svima na komentarima. Svaki i dobar i loš komentar puno znači, loš znači samo jednu odskočnu daskicu da budem još bolja. Da imam još stabilniju pojavu uživo i da sam tu radi glasa i pjevanja još više. A neki su me dobrohotno usporedili i s Grace Jones i sa Sinišom Vucom u komentarima”, napisala je, između ostalog, u jednog od ranijih objava Buna.

Buna je pojasnila kako je upisala muzičku školu “kao netko tko je bio dosta talentiran i tko je mogao i zapravo imao puno predispozicija za ostvarivanje nekog glasa i tehnike itd, međutim neke se stvari tu nisu odvijale kako bi trebale”. Navela je kako je počela nazadovati te je odlučila krenuti drugim putem. Završila je fakultet te se fokusirala na druge aspekte svog života i svojih potencijala.

Od opuštene tinejdžerice do uplašene 20-godišnjakinje

Naime, otkrila je kako je zbog svog izgleda i pojave doživjela vrlo ružne stvari od drugih ljudi. Od 15-godišnjakinje koja je voljela pjevati uz gitaru bez ikakve treme, postala je 20-godišnjakinja koja je umirala pred ljudima od straha. Bila je toliko loše da je mislila kako nikada više neće pjevati pred ljudima. Godinama, kaže, radi na sebi, svom mentalnom zdravlju.

Zato ju je dosta dirnuo Majin komentar kada joj je rekla da su one ”nebo i zemlja”.

Linkin Park – Runaway, e sad malo nešto drugačije što nemate priliku često čuti od mene – growl/false cord/scream pjevanje što ja inače volim od svoje 11. godine i nekako mi je prirodno i u meni, malo se prebacujemo iz čistog pjevanja u takvo grublje. Prva pjesma koju sam prije 22 godine čula od Linkin Parka. 🙏❤️😃 Objavljuje Buna Juretic u Subota, 30. rujna 2023.

“Ja si mislim onak…OK, respektiram tvoje čudenje nada mnom, ali u principu ja sam svjesna svojih, ono, već više od 20 godina, od kad sam počela pupat kao tinejdžerka, ajmo reći, da ne izgledam kao druge žene, niti želim biti kao druge žene, a svaki pokušaj da budem kao druge žene rezultirali su vrlo lošim stanjima za mene samu i depresivnim epizodama, tako da ja ne mogu biti nešto što nisam”, poručila je Buna.

“Kanon očekivanja”

Nakon što čitavo desetljeće nije željela pjevati pred ljudima i iskustva proživljenog u Supertalentu, usprkos negativnim komentarima i provokacijama, poručuje kako se čovjek treba boriti i raditi ono što želi i biti ponosan na to što radi “bez obzira što se ne uklapaš u kanon onoga što društvo očekuje”.

“Oprostite, malo sam se pogubila”

Iako se i sama susrela s negativnom stranom društvenih mreža, ružnim komentarima i provokacijama, Buna je privukla pažnju prošle godine kada se nije ustručavala poniziti influencera Marca Cuccurina, koji je s Mio Negovetić pobijedio u showu ”Zvijezde pjevaju”.

“Ne pratim ove emisije, slabo gledam tv, no pogledala sam par Kukurikuovih videa na YouTubeu.

Znači prvo moraš postati zvijezda…ne nužno pjevačka nego neka zvijezda. A onda možeš pjevat. Znači nisi zvijezda ako prvo pjevaš, već si zvijezda ako prvo odskačeš od ostatka populacije po nečem što nema veze s pjevanjem i onda si i zvijezda koja pjeva… Oprostite, malo sam se pogubila, pokušavam skontati kak to ide na estradi. No Mia je super”, poručila je tada i izazvala razne reakcije svojom ironičnom objavom.