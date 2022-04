BRZO JE DOBILA ODGOVOR: Ella Dvornik objavila video, pratiteljica joj ‘postavila dijagnozu’

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Ella Dvornik objavila je video na svom TikTok profilu na kojemu je pokazala kako se išla našaliti sa kćerima Balie i Lumi, a reakcije mlađe kćeri nasmijala je brojne influenserice pratiteljice, posebno majke, koje su otkrile i neka svoja iskustva, a ‘pala’ je i zanimljiva dijagnoza.

“Cure ja sam odlučila nešto, jel me čuješ Balie? S obzirom na to da ste vi mene mučile s vašim pjevanjem, mama je odlučila nešto vama otpjevat. Jesi spremna? Pitala je Ella svoju Ballie, a onda je krenula glasno pjevati pjesmu ‘Zeko i potočić‘, no ne baš ugodnu izvedbu za uši.

Osjetila je to Lumi, koja je majci brzo rekla: “Mama – stop!”

Ovaj video prikupio je na Ellinom Facebook profilu gotovo 9 tisuća lajkova, te broji više od tristo komentara.

“Ja sam im imala prilika pjevati dok su bili mali , dok nisam dobila ruku u usta i pogled koji govori “mama nemoj više, evo idem spavati”, “To ko kad ja svojim psima zapjevam pa pobjegnu u dvorište”, “Mama uzvraća udarac”, samo su neki od šaljivih komentara.

Jedna je pratiteljica Elli ‘postavila dijagnozu’, a Ella se s njom u potpunosti složila i time još više nasmijala pratitelje.

“Zvučiš ko mame kad dobiju “popizditis” od djece”, napisala je pratiteljica, a Ella je odgovorila: “Dijagnoza je točna”.