Britney Spears napala Christinu Aguileru: ‘Odbijati govoriti kad znaš istinu je isto što i laganje!’

Autor: T. Š.

Pjevačica Britney Spears osvrnula se na reakcije javnosti, a vezano uz njenu dugogodišnju pravnu bitku koja je nedavno okončana. I dok se Lady Gaga biranim riječima osvrnula na ukidanje skrbništva nad Britney, koje je donedavno imao njen otac, pjevačica i njena bivša najveća glazbena suparnica, ali i prijateljica, Christina Aguilera, odbila je novinarima komentirati Britneyinu pobjedu.

Snimka koju je podijelila Britney, nastala je na dodjeli ovogodišnjih Latin Grammy nagrada u Los Angelesu. Novinari su upitali Christinu o Britney, a najprije je odbila dati bilo kakav komentar. No, u trenutku kad ju je tjelohranitelj krenuo odvlačiti od novinara, dodala je da je sretna zbog Britney. Ipak, Britney to nije bilo dovoljno.

“Volim i obožavam sve one koji su me podržali. Odbijati govoriti kada znaš istinu je isto što i laganje. Provela sam 13 godina u korumpiranom sistemu. Zašto je ljudima to tako teška tema za razgovor? Ja sam ona koja je prošla kroz to! Zahvaljujem se svima koji su se oglasili i podržali me. Da, ja sam važna!”, napisala je Britney na Instagramu.









Za razliku od Aguilere, Lady Gaga je za Britney imala samo riječi hvale. “Način na koji su je ljudi iz ove industrije tretirali bio je zaista pogrešan. Voljela bih da se promijeni odnos prema ženama u glazbenoj industriji. Britney će zauvijek biti inspiracija ženama”, rekla je.

“Hvala što si izdvojila svoje vrijeme da kažeš nešto ovako divno. Rasplakala si me! Volim te!”, poručila je Britney.