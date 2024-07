Brenin posinak zbog Prijovićke promijenio karijeru: ‘U mom slučaju to je stvarno istina’

Autor: M.T.

Filip Živojinović, poznat kao sin slavnog tenisača Bobe Živojinovića i posinak legendarne Lepe Brene, godinama je bio u centru pažnje javnosti. Njegov privatni i emotivni život često su pratili mediji, osobito tijekom veze s dramskom umjetnicom Majom Mandžukom. Njihova ljubavna priča i kasniji prekid bili su tema brojnih članaka, a upravo zbog tog prekida Filip je donio neke ključne odluke koje su mu promijenile život.

Nakon što je završio vezu s Majom, Filip se vratio iz Amerike u Srbiju gdje je upoznao pjevačicu Aleksandru Prijović. Njihova ljubav brzo je procvjetala, a par se vjenčao i dobio sina Aleksandra. Filip je pod utjecajem svoje supruge odlučio promijeniti karijeru, od sportskog menadžera postao je tekstopisac i kompozitor. Mnogo Aleksandrinih pjesama nosi njegov potpis, a publika ih je iznimno dobro prihvatila.

“Aleksandra je fenomenalna partnerica i supruga, predivna majka. Jako je lijepo proći sve ovo s njom i put je bio jako lijep do sada”, rekao je Filip u jednom od svojih rijetkih intervjua. Govoreći o tome što ga je privuklo Aleksandri, dodao je: “To je bila kombinacija nekih stvari koje u datom trenutku čovjeku kažu da je ‘to – to’. Meni su i govorili tako neki stariji i iskusniji ljudi cijeli život: ‘Kad dođe ta, ti ćeš znati’. I eto, to je u mom slučaju stvarno bila istina”.

‘Cijeli život je u muzici’

Aleksandra Prijović nedavno se našla na popisu domaćih, regionalnih i inozemnih glazbenika s najviše prodanih ulaznica za koncerte u Hrvatskoj tijekom 2023. godine, prema izvješću ZAMP-a. Unatoč izvješćima o njezinoj uspješnoj turneji i pet uzastopnih koncerata, nije uspjela zauzeti prvo mjesto. Tu poziciju drži Dino Merlin, poznati bosanskohercegovački tekstopisac i glazbena zvijezda.

Aleksandra se našla na drugom mjestu s pet rasprodanih koncerata u Zagrebu, pet u Osijeku, dva u Rijeci i jednim u Zadru. Treće mjesto zauzeo je srpski pjevač Aco Pejović, zatim Zdravko Čolić, dok je peto mjesto pripalo Aci Lukasu.









Na pitanje kako je Aleksandra stekla svjetsku slavu pokušali su odgovoriti srpski mediji Kurir i Telegraf prošle godine. “Cijeli život je u muzici, ili je možda bolje reći da je muzika u njoj. Nije prva u obitelji koja pjeva, a najbliža osoba koja je to radila bila je njena majka Borka. Znala je Aleksandra od malena što je to ‘kafana’ u kojoj je i sama još od 13. godine. Tada se s majkom javila čuvenom Mići Nikoliću kod kog je snimila pjesme Majko i Boli svaka tvoja reč, ali to nije bio pravi trenutak za nju. Znale su to i ona i Borka, pa se Aleksandra odmah prijavila na Zvezde Granda. Osvojila je visoko treće mjesto i tada je sve počelo”, pisali su srpski mediji.