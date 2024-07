Brat Anđe Marić iznamljuje stan za čak 970 eura mjesečno: Pogledajte na što sliči

Autor: T.Š.

Mlađi brat Anđe Marić, Zoltan, preuredio je stari stan u Budimpešti koji je pripadao njihovoj baki i sada ga iznajmljuje, a detalje je otkrila njegova sestra uz fotografije stana koje je podijelila na društvenim mrežama.

“Zdravo prijatelji, moj brat je upravo završio adaptaciju starog stana moje bake u centru Budimpešte. Košta 970 eura mjesečno s uključenim režijama”, napisala je Anđa na Facebooku te podijelila fotografije stana, koji je moguće unajmiti na minimalno mjesec dana.

Stan ima 69 kvadrata. Sastoji se od jedne spavaće sobe, dnevnog boravka, kupaonice, toaleta, kuhinje, ostave i hodnika, a u cijenu najma je uključeno i tjedno čišćenje stana. “Prekrasno, svaka čast”, “Pohvale za brata”, “Predivno, od klasičnog do art detalja”, “Stan je neprepoznatljiv”, “Predivno, pogotovo kuhinja”, “Luster u kuhinji je top”, nizali su komentare Anđini pratitelji.

“Baby brat prošao ispod radara”

Anđa rijetko objavljuje fotografije sa svojim mlađim bratom, no krajem prošle godine otkrila je kako ga od milja ga zove Bubo jer su ga, kako je jednom rekla, “puno ljubili kad je bio mali”.

“Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako. On je jako super, svi koji ga znaju ga jako vole, volio ga je i Elon Musk kojem je bio u timu 25 guns koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu gdje moj Bubo živi”, napisala je.

“Zamislite koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe par puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože hvala ti na ovom blagoslovu”, dodala je.

Osim Zoltana, Anđa ima i starijeg brata, glazbenika Jerka Marića, koji je karijeru započeo kao gitarist i autor pjesama grupe Flare koju je osnovao s Anđom, a 2005. osnovao je i grupu Adastra.