BRAK ZA 93. ROĐENDAN! Buzz Aldrin dokazao da nije dementan pa oženio trideset godina mlađu: Bio je drugi čovjek na Mjesecu

Buzz Aldrin čovjek je koji je na Mjesec kročio odmah iza Neila Armstronga, davne 1969. godine u misiji Apollo 11. Čovjek nevjerojatna životopisa ne prestaje s iznenađenjima ni u devedesetim godinama svoga života. Prije nekoliko sati na svom je Twitter profilu objavio radosnu vijest – stao je pred oltar!

“Na moj 93. rođendan i na dan kada će me odlikovati ‘Žive legende zrakoplovstva’, čast mi je objaviti da smo se moja dugogodišnja ljubav i ja vjenčali. Kročili smo u brak na maloj, privatnoj ceremoniji u Los Angelesu i uzbuđeni smo kao tinejdžeri”, napisao je bivši astronaut.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn





— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023