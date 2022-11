BOŽIĆNA GROZNICA SLUŽBENO MOŽE POČETI! Oglasila se nezaobilazna Mariah Carey: ‘Vrijeme je!’

Glazbena diva Mariah Carey najavila je početak blagdanske sezone. 52-godišnja pjevačica objavila je video koji počinje s temom Noći vještica no ubrzo je sve poprimilo blagdanski ugođaj uz njezin nezaobilazni hit “All I Want for Christmas”.

Pjevačica se najprije pojavljuje kao namrgođena vještica u jednodijelnom kombinezonu od vinila koja vozi sobni bicikl, a onda je zasjala u jednodijelnom odijelu Djeda Božićnjaka.

Blagdanska sezona uvijek je posebna za Carey ali i njen bankovni račun.

Tijekom više od 25 godina mnogi uživaju uoči Božića u pjesmi koja svakako podiže ‘božićni duh’, stoga i ne čudi što je prošle godine pjesma zauzela prvo mjesto na Billboardovoj retrospektivi Greatest of All Time Holiday Songs.