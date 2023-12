Božićna bajka Marka Grubnića: Zlatni sobovi na blagdanskom stolu ostavljaju ga bez daha

Modni stilist Marko Grubnić i ove je godine pratiteljima odlučio pokazati blagdansku atmosferu iz svog doma, a pokazao je da ni ove, kao ni ranijih godina, nije štedio na uređenju.

Kroz video je pokazao kako ove godine u njegovom domu prevladava zlatna boja – od raskošne jele sa kuglicama zlatne boje i kuglicama u obliku češera do zlatnih jelena na stolu u blagovaonici, kojima je i sam neizmjerno oduševljen.

Božićna bajka Marka Grubnića

“Čarolija je zavladala našim domom… Božićna bajka predivnih zlatnih jelena na našem blagdanskom stolu apsolutno ostavlja bez daha…Elegancija i sofisticiranost, apsolutno svaki detalj pretočen u neodoljivu Božićnu bajku”, komentirao je ranije Grubnić.









Iako se voli igrati dizajnom interijera, Grubnić je jednom prilikom otkrio kako ipak ne voli previše mijenjati stvari po svom domu, ali oko jedne stvari posebno brine, što dokazuje i činjenica da je za to angažirao ljude.

“Vrlo rijetko mijenjam stvari u domu. Kad nešto stavim na svoje mjesto, onda je to to. Mijenjam samo cvijeće. Naime, veliki sam ljubitelj vaza i cvijeća, a s obzirom na to da se često ne stignem baviti time, imam ljude koji mi mijenjaju aranžmane i cvijeće”, otkrio je ranije Marko.