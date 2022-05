BORBENI AVIONI POLETJELI U ČAST TOMA CRUISEA: ‘Nitko nikada nije pitao Genea Kellyja zašto pleše’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Tom Cruise se u srijedu pojavio na drugom danu ovogodišnjeg filmskog festivala u Cannesu, na kojemu je posljednji put gostovao prije trideset godina kada je prikazan film “Daleki horizonti”. Povod njegova pojavljivanja je premijera filma “Top Gun: Maverick” a dobio je i nagradu za životno djelo, počasnu Zlatnu palmu.

U jednosatnom razgovoru uoči premijere filma, Cruise je govorio o svojoj karijeri, stečenim iskustvima i razlozima zašto ne koristi kaskadere u opasnim scenama. “Nitko nikada nije pitao Genea Kellyja zašto pleše”, komentirao je Cruise.





U nastavku razgovora rekao je da nikada nije niti pomislio da će “Top Gun: Maverick” prikazati na nekoj od streaming platformi, a njegove riječi izazvale su ogroman pljesak prisutnih. “To se nikada ne bi dogodilo”, zaključio je.

Dva sata nakon razgovora, trebala je početi premijera filma no sve je kasnilo gotovo sat vremena. Razlog tome je što se potrudio fotografirati i podijeliti autograme svim prisutnim obožavateljima.

Kada je došao do Thierryja Fremauxa, direktora festivala, on ga je iznenadio dodjelom počasne Zlatne palme, no to nije bilo jedino iznenađenje pripremljeno za Cruisea. Naime, dodjela je, Cruise i filmu u čast, popraćena letom borbenih aviona iznad Cannesa.