‘Bloom bi htio biti kao Ivo, Maja Šuput traži njegove iznošene čarape!’ Dean Kotiga o sinu i popularnosti

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Lovac popularnih HRT-ovih kvizova Potjera i Superpotjera, Dean Kotiga, progovorio je o tome kako se nosi s popularnošću. Naime, osim što je poznat kao lovac iz kviza, Kotiga je stekao popularnost i na Tik Toku, no obožavateljica, tvrdi, nema ni jednu.

”Ne nemam ni jednu obožavateljice. Nikada mi niti jedan žena nije pisala na društvenim mrežama, imam samo jednu životnu partnericu”, kazao je Kotiga u razgovoru za Zagreb.info. Kad su obožavatelji u pitanju, zanimljivo, situacija je drugačija. ”Ima nešto obožavatelja. Stat ću na tome”, kroz smijeh je otkrio Dean.

“Ja sam najbolji i najveći lokalni i regionalni influencer”

Ranije se činilo da lovac voli ‘podbosti’ influencere. ”Ja ni u jednom trenutku nisam zezao influencere. Influenceri su oduvijek moji vrlo uvaženi kolege. Ja sam samo odjednom shvatio da ima puno influencera i previše i da sam ja sam najbolji i najveći lokalni i regionalni influencer. Počeo sam se tako ponašati dok stvarno svi nisu vidjeli, jer ja to znam od samih početaka. Neko vrijeme je trebalo ljudima da vide tu moju poziciju i tu moju istinu. I sad su već nakon nekog vremena vidjeli da stvarno jesam najveći lokalni ako ne i regionalni influencer, ali prema kolegama influencerima imam oduvijek samo maksimum poštovanja i uvažavanja, to je jedan vrlo odgovoran i moralno izazovan posao, u današnjem društvu podcijenjen. To je jedno breme koje nosimo mi svi influenceri”, našalio se Kotiga.





Uvaženi član Hrvatskog društva influencera

Humor našeg lovca nastavio se dalje pa je tako rekao da se druži s kolegama influencerima, a s nekima i redovito čuje. Da je to istina, ovako bi to, čini se izgledalo: ”Čujem se redovito sa svima, imamo mi ta HDI( op.a Hrvatsko društvo influencera) okupljanja godišnja, a čiji sam ja uvaženi član. Plaća se članarina, dobije se uvijek, naravno, te kreme, kremice i ručnici. Dobar sam si s Ellom, dobar sam si sa Sanjom Kovač. Dobar sam sa svima, zato što oni svi žele biti dobri sa mnom i onda ja moram birati, ali kao ipak su mi dragi. Znam koliko im je teško u životu, znam što to sve traži od njih i onda sam ja nekako širokih ruku. Imam vremena za sve influencere iznad 90 tisuća sljedbenika”, otvoreno je rekao Kotiga i otkrio koje kriterije treba zadovoljiti da bi ušli u imaginarno Hrvatsko društvo influencera.

”Pa, potrebno je biti šarmantan, elokventan, puno raditi na imidžu sebe, puno raditi na imidžu mnogih brendova, imati jedan dobar CV posložen. Ako imate dobru menadžersku ekipu iza sebe, ono 12 ljudi barem zaposlenih, privatnog fotografa, kvalitetnog snimatelja, ne onog koji danas tu snima s nama. To je dobitna kombinacija. Što se sljedbenika tiče morate imati barem pedesetak tisuća, ali nije presudno, ali ako se netko tko ovo gleda želi prijaviti, slobodno to učinite, naše odaje su na Kvatriću, možete gore pokucati, kad se gore skrene pa lijevo ili se možete javiti meni ili Sonji Kovač, netko će se već javiti”, otkrio je Kotiga.

“Svatko ima plan dok ne dobije prvu šaku u glavu”

Kako je nedavno postao otac, Kotiga je progovorio o tome kako se snašao u toj ulozi. ”Ima jedna super rečenica Mikea Tysona koju često citiram kad razgovaramo o odgoju djece, a koja je najbolja ikad. Općenito, kaže, svi imamo plan, svatko ima plan dok ne dobije prvu šaku u glavu, odnosno mijenja plan, tako da zasad mislim da sam dobar arhitekt. Zasad se držimo ovih civiliziranih metoda 21. stoljeća. A kakav sam otac, to će, naravno prosuditi Ivin psihoanalitičar za 30 godina. A za sad mislim da smo O.K. i trudimo se biti stvarno što slobodniji, što liberalniji, što opušteniji. Što dalje od tog helikopter roditeljstva i tih ostalih čudnih stvari. Ivo je stvarno savršen. Spavanje je mali problem. Ne voli nešto spavati ni po noći ni po danu. Nekad smatram da je spavanje gubljenje vremena i da to može bolje potrošiti, pa možda je već tu na mene, a možda samo živahan, ne znam. Uglavnom, to je jedino gdje kao malo šteka. Ma, nisu se žalili, ali žalili smo se mi, rekli smo im da ne možemo spavati jer nikako da zaspe. Ali, O.K. čuli smo da kao mala djeca često ne spavaju. To nam je reklo jedno milijun ljudi. Stalno kažu – mala djeca mali problemi, velika djeca veliki problemi, vidjet ćeš ti kad krene u školu. Za sad smo O.K”, rekao je Kotiga.

Ivo Kotiga i Bloom Šuput Tatarinov

Upitan poznaju li se Ivo Kotiga i Bloom Šuput Tatarinov, sin naše popularne pjevačice, još se jednom dobro našalio: ”Bloom je dijete kolegice influencerice Maje Šuput. Zapravo Bloom bi htio biti kao Ivo, ali mi znaš, ne izlazimo, ni ja ni Maja s tim u javnost. Mene uvijek Maja zove kao koje slikovnice sada čitate da kupim Bloomu. Ako imate te robe, to znaš da se uvijek roba razmjenjuje od djeteta do djeteta. Maja kaže: ”Bok Deki, ako je te čarape iznosio Ivo molim te Bloomu je zima, samo šalji”. Ja naravno uvijek sve pošaljem, sve za kolegicu influencericu”, zezao se Dean.

Kandidat za predsjednika?

Kako kuloari bruje o Kotiginoj mogućoj predsjedničkoj kandidaturi, otkrio je da u tome ima trunka istine. ”Zoran Milanović? Pa gledajte, to je dosta komplicirano pitanje, ako se skupi, recimo 300 tisuća ljudi i izađe na ulice s transparentima, želimo Kotigu za predsjednika, ja ću se udostojiti razmisliti o tome”, završio je Kotiga u šali, a možda i ne.