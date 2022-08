BIVŠA ZVIJEZDA ‘RED CARPETA’: ‘Želim biti live news reporter, političare bih dovodio do ludila’

Autor: 7Dnevno/Ante Ferara

Daniel Delale široj je javnosti postao poznat kao voditelj i urednik kultne emisije “Red Carpet”. Nakon nekoliko godina, prošle godine ponovno se vratio pred kamere s potpuno novim projektom. Na Z1 vodio je emisiju “Jutrogram”, a svoje dugogodišnje iskustvo u emisijama zabavnog karaktera trenutačno pokazuje kao urednik zabavnog programa UNA televizije te kao glavni urednik emisije “Una, due, tre”. S Danielom smo razgovarali o sadašnjim i budućim projektima, o njegovoj dosadašnjoj medijskoj karijeri te o “Red Carpetu”.

Što sve obuhvaća vaš posao urednika zabavnog programa Una TV-a?

Široku lepezu zaduženja. U ovoj prvoj fazi bila je to briga za format “Una, due, tre”, a za jesensku shemu pripremili smo vrhunske zabavne formate. Tako da sam zadužen za provedbu novih formata, komunikaciju s ostalim urednicima, unapređivanje sadržaja, održavanje kolegija, pronalazak novih lica i ima tu još puno posla. Meni je možda najdraži izazov osmisliti originalni nelicencni format. Volim smišljati rubrike, emisije i sve što se vrti oko toga. Kreativnost me nekako uvijek pokretala i ideja mi nikada ne manjka.





Kako će Una TV funkcionirati sada kad je donesena odluka o smanjenju hrvatskog dopisništva?

Moram naglasiti da mi je izuzetno žao mojih kolega, sve redom vrhunskih profesionalaca, koji su ostali bez posla. Naime, kako je već nekoliko puta obaviještena javnost, kabelski distributeri u Hrvatskoj, unatoč uredno dostavljenim dozvolama za emitiranje regulatorne agencije za elektroničke medije (AEM), dostavljenim zahtjevima za emitiranje i detaljnom programskom konceptu, i dalje odgađaju odgovor ne navodeći ni jedan opravdan ni logičan argument, a neki su i poslali odbijenice. Iako je menadžment poslovanje mogao potpuno prebaciti u druge zemlje regije, u Hrvatskoj se ipak nastavlja suradnja s vrsnim televizijskim profesionalcima te u zagrebačkoj podružnici ostaje kadar nužan za rad dopisništva. Naše rukovodstvo naglasilo je da će, imajući u vidu da su svi ostali zaposlenici cijenjen i stručan kadar, ako dođe do pozitivnog odgovora kabelskih operatora, sigurno prvo njima ponovno ponuditi poslovni angažman.

Po čemu je vaš rad na Una TV-u drugačiji od svih ranijih televizijskih angažmana?

Rad na Uni me veseli jer je riječ o regionalnom projektu. Upoznao sam i povezao sam se s brojnim kolegama. Posebno mi je bila zanimljiva prošla zima, tada sam živio na relaciji Zagreb – Beograd. Najviše vremena provodio sam s kolegicom urednicom, a slobodno mogu reći sada i prijateljicom Martom Drakulić, koja je nekako moj oslonac u Beogradu. Dobro smo se skužili pa kad sam u Beogradu, ona se kao pravi domaćin brine da mi ništa ne nedostaje. Taj ljudski faktor jako mi je bitan i ako njega nema u poslu, onda je sve puno, puno teže. Bilo je tu još puno simpatičnih anegdota i doživljaja. Uglavnom mi se sviđa ta dinamika koju regionalni projekt donosi. Baš te prošle zime bilo je i jako teških i jako lijepih situacija, ali sve je to normalno i ide u rok službe.

Postoji li neka ponuda koju ste tijekom karijere odbili, a sad vam zbog toga ponekad bude i žao?

Bilo ih je. Čovjek mora znati za što je, a za što nije. Mislim da znam gdje mi je mjesto pa sam neke ponude odbio i zahvalio se. Nema ni jedne zbog koje žalim. Bila je jedna situacija koju sam odbio, naime zvali su me da vodim emisiju “Kućni ljubimci” nakon što je ispao neki nesporazum s gospodinom Ponošem, ali samo sam se nasmijao i zahvalio. Zato kažem da čovjek treba znati gdje mu je mjesto. Bilo je još nekih ponuda za povratak na ekran, ali nisu bile adekvatne za mene. Ne želim na ekran pod svaku cijenu pa makar to bilo to od mene što se ekrana tiče. Deset godina u prime timeu Nove TV meni je sasvim dovoljno. Nisam gladan slave niti sam se tako ikada prezentirao. Ako se dogodi neki dobar projekt, zašto ne, no ne ništa nasilu. Drago mi je što je “Red Carpet” emitiran u zlatno doba televizije, deset sezona i više od 700 epizoda.









Vežete li se emotivno za projekte koje radite ili to shvaćate samo kao posao?

Pa bilo je projekata za koje sam se emotivno vezao, ponajprije “Red Carpet” i Nova TV, a sada i Una TV. Inače to izbjegavam, ali, eto, nekad se dogodi. Ponajprije zato što sam oba tima slagao sam. Mislim da znam složiti dobru ekipu ljudi koji svoj posao obavljaju savršeno. Jednostavno s ljudima provodiš puno vremena i naravno da se vežeš za njih jer ovaj posao nosi ogroman stres, a na meni je da gradim neku ugodnu atmosferu. Ne mogu reći da mi je to uvijek polazilo za rukom jer uvijek postoje vanjski utjecaji na koje ne možeš utjecati pa ti volja nekad ovisi o drugima. Bilo je još poslova i medija u kojima sam se vezao za neke ljude. S nekima ostaneš u kontaktu, s nekima ne. To jednostavno tako ide. No divno je kad se poklopi pa se iz svega rode neka lijepa poznanstva i prijateljstva. Na kraju dana sve je to ipak posao, no na tom poslu provodiš puno vremena pa su i vezivanja neizbježna.

Radili ste na Novoj TV i RTL-u. Tko su ljudi koji su vam tijekom karijere u poslovnom smislu posebno obilježili život?









To je definitivno Siniša Svilan, koji nažalost više nije s nama. On me naučio puno toga, od toga kako emisija treba izgledati, o dramaturgiji koju mora imati, kojim redoslijedom slagati priloge u emisiji i još puno toga. On je moj TV tata. Veoma mi je drago što sam mogao raditi s njim i graditi TV povijest, jer “Red Carpet” je dio TV povijesti. U to vrijeme bili smo najgledanija emisija u regiji, po nama su se planirali eventi, donosili smo cijelu svjetsku showbiz scenu na ekrane, i to sve u našoj produkciji pred našim crvenim mikrofonom. Bili smo ironični i sarkastični, tadašnju premijeru Jadranku Kosor zezali smo zbog torbe kod Baracka Obame, toliko smo je izludili da je zvala Upravu Nove TV i pitala možemo li je malo ostaviti na miru. Naravno, odmorili smo se malo, ne zato što je gđa Kosor nazvala, nego zato što je bilo drugih zanimljivih likova pa ako se žena zbog nas loše osjeća, naravno da ćemo je malo pustiti na miru. Milanović, kada je bio premijer, često nas je spominjao na press-konferencijama i tako, bilo je svega. U ranijoj dobi, kada sam bio klinac novinar i radio gradske i informativne teme, dosta me je oblikovala i Tomislava Sila, poslije na Novoj TV i Mirjana Hrga. Na RTL-u me podržavao Ivan Lovreček, a poslije sam se nekako sam borio i u tom Sarajevu gdje sam radio i u ostalim medijskim kućama u kojima sam radio, ali ne bih nikoga izdvajao posebno jer nisu baš bili neki šefovi za hvalu i nije bitna hvala, koliko podrška meni samom da nešto napravimo zajedno na dobrobit tvrtke u kojoj radimo.

Mislite li da bi “Red Carpet” i danas bio uspješan kao što je bio u ono vrijeme?

Mislim da bi uz neke preinake, jer ipak je neko drugo vrijeme. Bio je jedan upit s jedne naše nacionalne televizije o povratku “Red Carpeta” na ekrane, no dogovor nismo realizirali zbog nekih uvjetovanih sadržajnih cjelina, nisam ulazio u to jer to ne bi bilo to. Imam razrađen koncept tog, nazovimo ga, novog “Red Carpeta”. Opet bi se temeljio na svjetskom i domaćem showbizu te osobenjacima koji misle da su za nešto, a iz aviona se vidi da nisu. No mi smo gradili i poticali scenu, danas je nekako sve prepušteno letargiji. Niti imamo novih zvijezda niti nam se na showbiz sceni nešto događa. Trebalo bi to malo prodrmati. Mi smo nekako ljudima bili prozor u svijet, toga više nema, sve je na Instagramu, showbiz scena se promijenila, no unatoč tome mislim da bismo bili hit-emisija jer stav i autorstvo ne može pokoriti nikakav Instagram ili Tik Tok. Možda bismo malo više vremena u emisiji trošili na junake tih digitalnih platformi, ali se i dobro zezali na račun domaćih i stranih zvijezda.

Gledate li hrvatski televizijski program i postoji li neki show koji vam je zanimljiv u hrvatskoj produkciji?

Gledam Dnevnik Nove TV, “RTL Danas”, “RTL Direkt” s Mojmirom Pastorčić, nju smatram najboljom urednicom u Hrvatskoj, “Direkt” ima taj jedan “Red Carpet” štih i to mi se jako sviđa, a Mojmira mi je izuzetna voditeljica i urednica. Gledam “Vrtlaricu”, “Plodove zemlje”, “More” i tako, nađe se emisija koje me zanimaju. Žao mi je što se Nova TV prebacila samo na licencne emisije jer je bilo sjajnih autorskih formata nekada, ali poštujem odluku. Bacim oko i na licencne emisije, ali ne zanimaju me previše jer znam kako to sve funkcionira. Smatram te formate, ne sve, dosta prizemnima i neinteligentnima, ali televizije rade ono što narod gleda, tako da nema tu neke pretjerane filozofije.

Postoji li u novinarstvu nešto što niste radili, a u čemu biste se željeli okušati?

Postoji, vjerojatno postoji. Okušao bih se kao live news reporter. Još imam dobre i brze reakcije i mislim da bih političare dovodio do ludila. Bilo bi to izvještajno, ali i autorski. Ne vjerujem da današnje televizije imaju hrabrosti za to, veća fora je biti frend s nekim političarom, jer nikad ne znaš kad ćete Hitna pomoć odbiti pa da imaš koga nazvati. Tužno, ali istinito.