Bivša Loto djevojka za kojom je uzdisala Juga u 68. godini pozirala u bikiniju: ‘Prži, prži’

Autor: T.Š.

Televizijska voditeljica i nekadašnja Loto djevojka , Suzana Mančić, iznenadila je svoje brojne obožavatelje najnovijom objavom na društvenoj mreži u kojoj je pokazala kako ponosno nosi bikini u 68. godini, a na račun svog izgleda dobila je i brojne komplimente.

67-godišnjakinja je spas od ljetnih vrućina potražila na obali, a pratiteljima je otkrila kako uživa u upijanju sunčevih zraka. Poznata po brizi o svom izgledu, upravo je na jednoj od fotografija pokazala i kako je u tome vrlo uspješna.

“E, sada stvarno prži… Prži, prži… i ovog ljeta – bikini!”, napisala je Suzana uz fotografiju na kojoj se sunča na stijenama u ružičastom badiću. “Wow, kao morska sirena, neponovljiva ljepota žene”, “Tko zna tko je ovo na slici…”, “Prelijepa Suzi”, “Svaka čast Suzana”, “Goriš”, “Prelijepa”, samo su neki od komplimenata koje je dobila od svojih pratitelja.

Najplaćenije izdanje u povijesti

Inače, Mančić se našla u središtu skandala kada su objavljene njezine eksplicitne snimke, a u jednom od intervjua priznala je da joj je to promijenilo život. “Prvi put sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali, naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja”, rekla je za Blic.

To nije bio jedini skandal koji se veže uz nju. Veliku prašinu podignula je kada se prije 20 godina fotografirala za naslovnicu srpskog izdanja ‘‘Playboyja‘‘. “Okolina me je osudila, ali su mi prijatelji i članovi obitelji rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno naga, bilo je tu cvijeća i cvijeća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smijem vam reći koliko sam novca zaradila od tih fotki, jer sam obavezna taj podatak držati u tajnosti. Mogu samo reći da sam bila najviše plaćena u povijesti srpskog izdanja Playboyja”, otkrila je Suzana.

Suzana je nakon 18 godina veze, 2018. godine stupila u brak s grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom. Sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini, a Mančić često boravi u Grčkoj te uvijek ističe kako joj je to jedna od najdražih zemalja na svijetu.